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護理師替隆鼻客人麻醉意外致死 整形診所醫護兩人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

湯姓男子2019年前往整型醫師陳威宇診所接受隆鼻手術，因麻醉導致身體惡性高溫，最後送醫不治。經家屬提告。台北地檢署查出，當時為湯男執行麻醉氣管內管置入的蕭姓女護理師，非醫師卻從事醫療行為，日前依醫師法起訴蕭女，今再依過失致死等罪起訴陳、蕭二人。

檢方調查，2019年3月4日1時許，30歲的湯男花費14萬元至陳男醫美診所進行隆鼻手術，手術前由蕭女負責麻醉氣管內管置入，不料下午3時許，湯男身體出現異常高溫，被送往台北馬偕醫院急救，但到院前已無生命跡象，最後仍於隔天零時宣告不治。

當時家屬質疑，湯男約3點20分出現異常，體溫飆高到43.6度，陳威宇診所內卻未準備降低惡性高熱致死率的藥劑Dantrolene，且拖到4時20分叫救護車送醫，當中已拖延一小時。而明明一旁就有車程5分鐘的國泰醫院，湯男卻被捨近求遠，送往車程25分鐘的台北馬偕。

雖然陳男辯稱，手術前已對湯男健康檢查和評估，詢問湯男有無相關病史並告知麻醉風險；蕭女也辯稱自己具有護理師證照，只負責麻醉。但檢方根據麻醉醫學會鑑定報告，認為湯男手術需全身麻醉，具有相當危險性，現場需要手術醫師和麻醉醫師同時在場於氣管內管置入麻醉，陳男卻任蕭女逕自進行。

檢察官認定，陳、蕭共同涉犯過失致死罪，另外蕭女在填寫湯男麻醉紀錄相關文件時，也涉嫌登載不實，因此將蕭女偽造文書部分一併起訴。

整型醫師陳威宇三年前在湯姓男子隆鼻手術中，讓蕭姓女護理師為湯男麻醉意外致死，陳、蕭二人今遭北檢過失致死等罪起訴。記者／蔣永佑
整型醫師陳威宇三年前在湯姓男子隆鼻手術中，讓蕭姓女護理師為湯男麻醉意外致死，陳、蕭二人今遭北檢過失致死等罪起訴。記者／蔣永佑

手術 醫師 馬偕醫院

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