聽新聞
test
0:00 / 0:00
三立前主播李天怡買動物涉背信 月底不再限制出境
三立前主播、「消失的國界」節目前主持人李天怡受三立總經理張榮華委託洽購野生動物，夥同丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達3人被訴背信，台北地院今天開庭，法官林孟皇表示李天怡3人即將可解除限制出境。
林孟皇說，李天怡等被限制出境至本月27日，她雖長期出境採訪，但與郭人杰在台灣有家人，本案證據已被查扣，裁定他們沒有繼續限制出境的必要。
公訴檢方對證據能力表示，本案調查局所作譯文如有疑問，可請法院當庭勘驗，相關調查筆錄內的或LINE群組對話，被告均未否認造假，只是各有證據解讀，可透過交互詰問釐清。
檢方指控，張榮華2020年入主位於台南市「頑皮世界」，準備打造非洲草原動物區吸引遊客，李天怡夫婦也受託辦業務，透過友人協助，但報價時友人先將原價1隻1萬美元的長頸鹿浮報成3萬美元，李天怡再將3萬美元成6萬美元回報，涉背信罪嫌。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言