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三立前主播李天怡買動物涉背信 月底不再限制出境

聯合報／ 記者王聖藜／即時報導

三立前主播、「消失的國界」節目前主持人李天怡受三立總經理張榮華委託洽購野生動物，夥同丈夫郭人杰、澳洲台商李吳達3人被訴背信，台北地院今天開庭，法官林孟皇表示李天怡3人即將可解除限制出境。

林孟皇說，李天怡等被限制出境至本月27日，她雖長期出境採訪，但與郭人杰在台灣有家人，本案證據已被查扣，裁定他們沒有繼續限制出境的必要。

公訴檢方對證據能力表示，本案調查局所作譯文如有疑問，可請法院當庭勘驗，相關調查筆錄內的或LINE群組對話，被告均未否認造假，只是各有證據解讀，可透過交互詰問釐清。

檢方指控，張榮華2020年入主位於台南市「頑皮世界」，準備打造非洲草原動物區吸引遊客，李天怡夫婦也受託辦業務，透過友人協助，但報價時友人先將原價1隻1萬美元的長頸鹿浮報成3萬美元，李天怡再將3萬美元成6萬美元回報，涉背信罪嫌。

李天怡今天前往法院出庭。記者王聖藜/攝影
李天怡今天前往法院出庭。記者王聖藜/攝影

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