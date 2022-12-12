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按廚餘破碎機運轉鈕攪碎同事雙腳 北投焚化爐工人判6月
北投焚化爐今年6月11日傳工安意外，王姓男子沒注意同事在廚餘破碎機清洗機器，竟按下「運轉鈕」導致同事雙腿被攪碎，送醫急救雙腿截肢。士林地方法院依過失傷害致重傷罪，判處6月徒刑，可易科罰金。
判決指出，45歲王男負責焚化爐廚餘清除鏟裝機械工作，6月11日晚間，未注意何姓同事還在廚餘破碎機內清洗機器，竟貿然按下運轉鈕，開啟廚餘破碎機。
何姓同事雙腳慘遭機械攪碎受傷，當時一度受困，警消到場花40分鐘救援，送往台北榮總急救後，6月12日何男動手術，雙腿膝蓋以下截肢，屬「毀敗一肢以上機能」重傷害。
法官考量，王男未注意廚餘破碎機狀況，導致何姓同事嚴重傷勢，犯後認罪，已賠償10萬元、有誠意調解，但雙方賠償金額認知差距太大，未達成調和解等情狀，依過失傷害致重傷罪，判處6月徒刑，可易科罰金。可上訴。
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