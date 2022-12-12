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賣假愛馬仕口罩警察找上門 愛迪達也受害 求償卻踢鐵板

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄璩姓女子在蝦皮賣場販賣HERMÈS（愛馬仕）、愛迪達印花口罩，總公司發現口罩印花未經授權，要璩女各賠償11萬、10萬元，其中愛馬仕還要求璩在各報頭版登「半版」判決主文。

高雄地院審理後，璩女查扣愛馬仕口罩僅90件，並不是大量批發出售，未造成全國性傷害，僅判她要賠償1400元，至於愛迪達，因商標註冊商品未包含口罩，則不用賠償。

判決指出，璩女在蝦皮賣場販賣各類生活小物，去年4月間，她將印有愛迪達、LV、DIor、Hellokitty及愛馬仕商標的印花口罩，放上賣場販售。

去年8月19日警方在網路巡邏時，發現璩女賣場的口罩疑為仿冒品，於是花了200元，從璩女的賣場購買LV商標的口罩20件，將印花口罩轉送給遭侵權的精品品牌，確認這批口罩全是未經授權的仿冒品。

同年11月24日警方持搜索票到璩女住處搜索，除了查扣LV仿冒口罩外，還在她住處發現其他如DIor、Hellokitty及愛馬仕商標的印花口罩，合計達2500多件。

檢警偵辦時，璩女坦承這些口罩都未經過授權，被檢方依違反商標法起訴，高雄地院審理時，法官考量璩女認罪，判刑2月，得易科罰金。遭侵權的愛迪達、愛馬仕等公司，另對璩女提刑事附帶民事，索賠11萬、10萬元，愛馬仕還要求璩在各報頭版登「半版」判決主文，作為恢復名譽之用。

高雄地院審理時，璩女並未出庭答辯，也未提出書狀聲明，法官審酌HERMÈS是知名商標，風行全球，商品圖騰眾所周知，璩女販售仿冒口罩近8個月，已侵害HERMÈS的商標權，並造成消費者混淆誤認，HERMÈS公司確實受有損害。

不過，法官認為，璩女住處查扣的愛馬仕口罩僅90件，並非大規模批發出售，每件售價僅7元，未造成愛馬仕名譽有全國性損害，因此僅以口罩單價7元的200倍計算賠償金額，判璩女要陪愛馬仕1400元，登報部分，則駁回請求。

至於愛迪達部分，則因商標註冊時，販售的商品未包含口罩，因此認為仿冒口罩未侵害愛迪達商標權，璩女免賠愛迪達。可上訴。

璩女在網路販賣有精品品牌的印花口罩，不僅吞官司還被對方求償。翻攝自蝦皮賣場
璩女在網路販賣有精品品牌的印花口罩，不僅吞官司還被對方求償。翻攝自蝦皮賣場

愛馬仕 口罩 愛迪達

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