明祥馨負責人郭再欽涉台南學甲爐碴案 南檢依廢清法起訴

明祥馨公司負責人郭再欽因涉學甲爐碴案，經台南地檢署歷經3年的偵查，近日將郭再欽等人依違反廢清法等罪嫌提起公訴。南檢方說，明祥馨公司因違法填埋爐碴獲得的不法利益，除節省廢棄物清除處理費用逾18億元，還從各家鋼鐵廠收取清除處理費用3億6000萬多元，合計高達21.6億多元。

檢方表示，此案於2016年曾因認定所填爐碴為再利用後產品，並非廢棄物，處分不起訴；但2019年經地方里長及民意代表檢舉，南檢分案重啟調查，先後由檢察官謝欣如、陳鋕銘承辦。其中，新檢舉部分的農地，經謝欣如挖驗確實有填埋電弧爐爐碴；經陳鋕銘接手後，因同時偵辦後壁區爐碴案，發現後壁案的涉案人賴榮添，也是學甲案的關係人，兩案有密切關聯性。

因事隔10年，相關證物均已發還當事人，檢方以兩案的原始卷宗為起點，重行全面調取並比對分析後，發現涉及後壁區爐碴案的超翔公司，2009年因88水災爐碴溢流，導致後壁區的爐碴篩分場無法繼續經營。經找到事業遭遇瓶頸的明祥馨公司學甲廠地，郭再欽同意將爐碴篩分場移轉至明祥馨公司廠房，並借用他的名義經營。之後，郭發現有利可圖，也入股爐碴事業。

檢方發現，郭、賴等人明知弧爐爐碴不能填埋於農地，卻貪圖厚利，由郭再欽利用擔任學甲農會理事之便，取得大灣段靠將軍溪農地，並僱用他人運送明祥馨公司從鋼鐵廠取得的爐碴至農地填埋。

之後，郭為貪圖繼續收取鋼鐵公司清除爐碴給付的厚利，並為方便違法去化大量爐碴，逃避爐碴貯存量不能多於前6個月的銷售量，以及應付台南市政府環保局的稽查，又購買工廠土地或占用國有地填埋，並虛報爐石再利用產品去向，掩飾他的非法犯行。

案經台南地檢署調查後，查出明祥馨公司涉嫌收受爐碴後未確實破碎，出廠者為未妥善處理廢棄物而非產品。回填深度過深故意掩埋處理爐碴。南檢依涉嫌違反廢棄物清理法、申報不實、竊佔罪等罪嫌將負責人郭再欽提起公訴。超祥公司負責人賴容添也被依違反廢清法等罪嫌提起公訴。