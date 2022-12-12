監察院彈劾4警和糾正 松山分局：予以尊重

台北市警察局松山分局中崙派出所日前遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦，監察院今天通過彈劾4名警員並糾正松山分局。對此，松山分局表示予以尊重，將待懲戒法院審理結果出爐後處理。

徐姓男子等10名黑衣人，去年4月16日凌晨與時任台北市警察局松山分局的楊姓教官在街頭發生口角衝突，楊姓教官衝回中崙所，徐男等黑衣人陸續闖入；徐男不滿找不到楊男，涉嫌持鐵椅砸向值班台上的電腦。

監委陳景峻、蔡崇義今天透過新聞稿指出，前松山警分局長林志誠，前中崙派出所長許書桓、前副所長顏敏森、前巡佐傅榮光4人，因中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦事件，監察院全票通過彈劾，並糾正松山分局。

對此，松山分局告訴中央社記者，本彈劾案尚待懲戒法院審理，因結果未確定，對於監察院彈劾、糾正予以尊重，將持續加強員警法紀教育與員警考核。

另外，市警局一向支持警察同仁依法嚴正執法，毋須退卻，也呼籲民眾對警察執行公務應予配合，共同維護社會安全。