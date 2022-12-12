派出所電腦遭砸意圖隱匿 監院糾正松山分局、彈劾4警

徐權等人去年闖入松山分局中崙派出所鬧事。圖／本報資料照片 徐姓男子等10名黑衣人去年4月16日凌晨與時任台北市警察局松山分局的楊姓教官在街頭發生口角衝突，楊姓教官衝回中崙所，徐男等黑衣人陸續闖入；徐男不滿找不到楊男，涉嫌持鐵椅砸向值班台上的電腦，但中崙所輪值主管竟然指示「簡單處理」，意圖隱匿。監察院今天表示，相關4員警全票通過彈劾，並糾正松山分局。

監院今天表示，前松山警分局長林志誠，前中崙派出所長許書桓、前副所長顏敏森、前巡佐傅榮光4人，因中崙派出所遭黑衣人闖入鬧事、砸壞電腦事件，監察院全票通過彈劾，並糾正松山分局。

監委陳景峻、蔡崇義透過新聞稿指出，顏敏森當晚輪值松山分局中崙所主管，對於數名黑衣人闖入叫囂及毀損值勤台公務電腦螢幕一事，除未詳實通報分局勤務指揮中心外，竟指示在場員警「簡單處理」，意圖隱匿當晚發生的事件。

監委也指出，經檢視比對各項事證，確認顏明知徐闖入所內，故意以鐵椅砸壞電腦，竟縱放現行犯離開，此「新事證」另移送檢察官處理；又蕭姓值班警員及陳、楊兩位備勤警員，明知徐故意毀損電腦等，竟於書面報告以一樣之內容說明「過程中民眾不慎撞倒值勤台電腦螢幕」，工作紀錄簿亦載明「無異樣」，與分秒「定格畫面」及「密錄器轉譯」內容不合，此「登載不實」部分亦依憲法第97條第2項移送偵辦。

監委說，松山分局分別函送7位及3位民眾至台北地檢署偵辦，除徐民因觸犯毀損公物罪提起公訴經判刑6個月外，其餘9人予以不起訴處分。但何人進入所內與員警拉扯或毀損公物等情事，只要詳細檢視監視器影像即可得知，松山分局竟將該9人全以違反社會秩序維護法函送。

監委說，雖徐等人闖入松山分局鬧事，應受嚴厲譴責，然該分局未於移送前詳加查證確實肇事者，違反社會秩序維護法案件處理辦法第30條第1項「事實應依證據認定」及第31條第1項「證據應依職權審慎調查」之要求，亦有違失。