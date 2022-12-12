抗議缺清潔隊員遭控變造公文 大林鎮長簡志偉無罪確定

嘉義縣大林鎮長簡志偉被控2019年間變造署名「縣長陳明文」的公文，拍照後張貼臉書，加註「嘉義縣長是兒皇帝嗎？為什麼公所行文給縣府，縣府竟然用『縣長陳明文』作回覆，坐實『明文規定』是縣內最高指導原則？」檢方認為他假借職務犯行使變造公文書罪，將他起訴。案經歷審，台南高分院判無罪，最高法院駁回檢方上訴確定。

簡志偉在這回鎮長選舉中僅得7363票，拿下9225票的民進黨籍許有疆當選下屆鎮長。

簡被控因為大林鎮申請增加清潔隊隊員員額一事未獲嘉義縣環境保護局同意而不滿，2019年10月22日核批嘉義縣環境保護局「公文」時，明知公文非縣政府所發，且現任縣長也不是陳明文，卻先以向後翻面方式遮蔽公文署名區域，再以印有「縣長陳明文」官印的縣政府2009年7月14日府環字第0980001476號公文為底，變造為署名是「縣長陳明文」的公文。

嘉義縣環保局提告，檢方偵結後起訴。簡志偉承認有貼文，但否認假借職務機會行使偽造準公文書，他說縣政府2018年已經同意新增5名清潔隊員給大林鎮公所，但是2019年再次申請，2019年10月22日函文卻以縣政府2009年7月14日府環字第0980001476號函文中所提及「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員設置基準」駁回，縣政府自己前後矛盾。

簡說，同一時期，包含大林鎮在內共有11個鄉鎮請求增加清潔隊員員額，只有大林鎮沒有通過，他只是要把嘉義縣政府2009年的函文跟本案環保局函文對照，凸顯縣政府前後矛盾、不公平。

嘉義地方法院判簡志偉1年3月徒刑，台南高分院前審駁回他上訴，但最高法院質疑簡究竟有沒有行使偽造準公文書客觀犯行以及主觀犯意，原判決沒剖析、釐清，撤銷、發回更審。

簡志偉堅決否認變造，他說上傳的照片明顯有摺痕，「實質是2份公文」，任何人都可看出是2份不同的文書，他因申請增加清潔隊員員額遭拒，才在臉書上表達意見。