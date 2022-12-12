車號多一碼「A」差很大 大貨車違規逃磅罰9萬元

一輛車號AAJ-XXX的大貨車今年5月間行經員林地磅站，駕駛根據動態系統顯示AJ-XXX，僅有一碼「A」之差，自認不須過磅，苗栗地方法院法官調查AJ-XXX雖早已繳銷，但違規逃磅仍屬實，最近判決裁罰9萬元有理。

AAJ-XXX大貨車今年5月27日上午11點11分，載運貨物行經國道1號南向218公里員林地磅站，資訊可變標誌（CMS）顯示AJ-XXX無須入磅，因而未進入地磅站，國道警方逕行舉發，新竹監理所以汽車裝載貨物行經設有地磅處所5公里內路段，未依標誌指示過磅者為由，依道路交通管理處罰條例處車主罰鍰9萬元，並記違規2點。

車主不服處分，提起行政訴訟，主張CMS顯示AJ-XXX無須入磅，車號是否正確顯示或少顯示「A」，有誤導違規之虞，同時間是否有車號相差一碼的車輛通過均有疑問，且AJ-XXX早於2001年12月10日繳銷，聲明原處分撤銷。

法官調查，CMS當時顯示AJ-XXX，欄位並無明顯錯漏，司機主觀上臆測車號AAJ-XXX，乃因自身誤認，仍屬違規沒有過磅，系統雖錯誤偵測AJ-XXX、AAJ-XXX兩車，認定AJ-XXX未有核定總重，AAJ-XXX核定1萬7000公斤，因此判斷AJ-XXX屬無庸入磅車輛，並無誤導違規情事。

判決書指出，縱使AJ-XXX於2001年12月10日繳銷，但車號既為AAJ-XXX，而非AJ-XXX，如果對CMS顯示內容有所疑問，自應入磅詢問，而非自行詮釋，車主的主張均難採納。