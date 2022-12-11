男子騎機車後載側坐女友仰摔 她遭聯結車輾過「臟器外露」慘死

石姓男子於2020年4月騎機車後載曾姓女友， 行經台南市安平區中華西路二段，為了閃避違停路邊車輛，不慎與後方聯結車發生擦撞，由於曾女當時側坐，發生車禍後她跌落機車，當場被張姓男子駕駛聯結車輾斃。法官審理後，依過失致死罪嫌判騎車的石男6月徒刑，得易科罰金，緩刑2年。張依過失致死罪判處徒刑8月，案可上訴。

判決說，這起車禍發生在2020年4月2日中午12點42分，石騎車載著曾女外出，有兩輛轎車違停在中華西路二段路邊，另輛轎車為了閃避違停車輛，打燈準備左切，恰巧當時石騎車經過，同樣為了閃避前車向左偏移，卻忽略了後方疾駛而來的聯結車，當場與聯結車發生擦撞。曾女當時雙腳朝右側坐在機車後座，當下曾女向後傾倒，被聯結車輾過，臟器外露慘死。

事後石遭檢方依過失致死罪嫌起訴，法官審理時認為，依照現行法規，後座乘客不得側坐，但石卻任由曾女側坐，才導致車禍發生當下，曾女無法保持平衡向後傾倒，因而遭到輾斃。石疏未注意後方來車狀況，就直接左切，才因此遭到後方聯結車碰撞，進而釀成悲劇，法官將石判刑6個月，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。