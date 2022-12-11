踢開宮廟門毀損罪加一等 偷600元判刑8月

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣李姓男子今年5月間半夜到彰化市「集義宮」行竊香油錢，由於他用力踢開宮門毀損門栓等，罪加一等，最後偷走600元香油錢，被彰化地方法院依毀壞門扇竊盜罪判刑8月。

判決書指出，李男今年5月某日深夜11點多到 「集義宮」行竊，他先用力踢開破壞集義宮大門門栓後進入宮內，再用雙面膠帶垂降放入功德箱內，以俗稱「釣魚」方式竊取香油錢共約600元後離去，隔日廟公報警處理，警方調閱監視器查獲李男涉嫌重大。

李男有多次竊盜前科，2019年才因竊盜案被判刑4月，2020年才執行完畢，法官認為李男出獄後仍不知悔改，僅因無錢返家就行竊，欠缺尊重他人財產權益及守法之觀念，對刑罰反應力薄弱。

李男犯後坦承犯行，雖僅偷600元，但他是累犯，且法官認為他破壞宮廟大門，再犯毀壞門扇竊盜罪因此判刑8月，全案可上訴。

李姓男子今年5月間半夜到彰化市「集義宮」行竊香油錢，由於他用力踢開宮門毀損門栓等，罪加一等，最後偷走600元香油錢，被彰化地方法院依毀壞門扇竊盜罪判刑8月。圖／翻攝自Google Map
李姓男子今年5月間半夜到彰化市「集義宮」行竊香油錢，由於他用力踢開宮門毀損門栓等，罪加一等，最後偷走600元香油錢，被彰化地方法院依毀壞門扇竊盜罪判刑8月。圖／翻攝自Google Map

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