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前科男網路化身雙專科醫師 騙想婚輕熟女493萬判3年半
台中市張姓男子前年間在交友網站向楊姓女子自稱是外科、耳鼻喉科醫師，想要結婚，還偽造中國醫大畢業證書，取信楊女，後續以學長有低價器材要出售、想開診所、執照恐被吊銷等理由，陸續向楊女借款493萬元，楊女事後才知被詐提告，二審仍依詐欺取財罪，判張姓男子3年6月。
判決指出，張姓男子曾涉竊盜案遭判刑10月，2016年間才出獄，張男出獄後仍不思悔改，在2020年前，在SweetRing交友網站，佯稱自己職業是醫生，楊女在同年10月間瀏覽張男個人資料後，以與張聊天，張陸續以通訊軟體向楊女佯稱，他是具有外科、耳鼻喉科的醫生，兼任學校教職、國家考試出題委員、達文西手術的認證醫師等不實經歷，更偽造中國醫藥大學學士學位證書，取信楊女。
張男見楊女上鉤，繼續佯稱，有意與楊女結婚，還想要自己開診所，陸續以學長要退休，有一批500萬元的器材願意低價出售給他；新藥研究計畫失敗、要賠償1萬歐元，否則醫師執照會被吊銷；學長告他業務侵占等理由，陸續向楊女借款，楊女為救情郎，拿著鑽戒、項鍊去當鋪典當，也陸續匯款現金到張男帳戶內，總計493萬餘元。
楊女後來才發現張男根本不是醫生，所有的借款理由都是編造的，氣得到警局提告，全案依詐欺取財罪起訴。
一審時，張男承認犯罪，但詐騙所得辯稱都已花用殆盡，僅償還楊女7萬元，楊女不願意和解，全案依法判刑3年6月，張男上訴二審後，仍未賠償楊女損失，駁回張男上訴，仍維持一審原判。
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