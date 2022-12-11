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台中男騎車不服攔查撞壞警車 以有身障求輕判 法官駁回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在去年9月間騎機車行經太平區時，因沒帶口罩，警方欲攔停勸導，未料陳擔心遭開單，闖紅燈後逃逸。警方騎機車在後方跟隨，陳在路口撞上其他車輛後，還衝撞警員車輛，成功逃離現場。陳以有身障、一審判刑過重上訴，二審仍判刑5月、得易科。

判決指出，陳姓男子是身障人士，去年9月29日晚間騎機車行經太平區宜昌路、十甲路交岔口時，因未戴口罩、形跡可疑，被當時執行臨檢的警員發現，要攔停他勸阻、盤查，未料陳擔心警員開單，不顧警員攔停，闖紅燈後往十甲路方向逃逸，還在交岔路口衝撞其他機車。

警員騎機車要攔停陳機車，但陳仍騎機車衝撞警車，造成警用機車車身毀損後，陳成功逃離現場，警方事後調閱監視器後，將陳依妨害公務罪嫌送辦。

一審認定陳男犯行明確，依妨害公務罪，判刑5月、得易科，陳上訴二審，辯稱已用5000元賠償損失，與警員達成調解，加上自己是身障人士，希望法官輕判。

不過法官認為，一審已審酌相關情況，量刑妥適，陳男也以自己是家中經濟來源，母親仰賴他負擔、經濟窘迫，但此理由不是犯行減刑的理由，而且一審判處的5月徒刑，可以易科罰金，也不是不得易服社會勞動的案件，認定陳男上訴無理由，駁回訴請，仍可上訴。

台中市陳姓男子在去年間騎機車衝撞警車、妨害公務，上訴二審以身障需撫養母親求輕判，二審駁回。圖／本報資料照
台中市陳姓男子在去年間騎機車衝撞警車、妨害公務，上訴二審以身障需撫養母親求輕判，二審駁回。圖／本報資料照

身障 妨害公務 口罩

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