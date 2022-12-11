罵員警生孩子沒屁眼 男子被依社維法裁罰5000元

中央社／ 台北11日電

余姓男子今年11月間不服員警取締，辱罵員警「生孩子沒屁眼」等語，被警方依違反社會秩序維護法移送裁處。士林地方法院內湖簡易庭裁處余男新台幣5000元罰鍰。可抗告。

新北市警察局汐止分局汐止派出所於11月1日傍晚接獲民眾110檢舉，指轄區內有男子以桌椅、床、雨傘等雜物占用道路，妨礙交通，立即派員而前往查察。

員警到場後，發現余男堆積雜物阻礙交通，開單舉發，余男情緒激動，對員警辱罵穢語，並指員警「生孩子沒屁眼」，員警密錄器拍下所有對話過程，汐止分局依違反社會秩序維護法將余男函送士林地方法院裁處。

士院內湖簡易庭認為，余男行為違反社會秩序維護法第85條第1款「於公務員依法執行職務時，以顯然不當之言詞或行動相加，尚未達強暴脅迫或侮辱程度之行為」，審酌余男家庭狀況、危害程度，裁處5000元罰鍰，可抗告。

法界人士指出，本件員警以社維法移送裁處，裁罰金額僅5000元；桃園市去年發生一件類似案件，一名男子同樣辱罵員警「生孩子沒屁眼」，警方依妨害公務送辦，法院判決男子有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，還會有前科紀錄，呼籲民眾勿因口舌之快而得不償失。

汐止 內湖

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