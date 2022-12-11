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騎微型電動二輪車未戴安全帽被攔 酒測一吹1.13送法辦
汐止警方上月30日凌晨0點30分攔查一名未戴安全帽、騎微型電動二輪車的男子，酒測值每公升1.13毫克，嚴重超標，當場逮捕送辦，成為新規上路第一起被抓的騎士。
在路上常見的電動自行車，自今年11月30日起，已更名為「微型電動二輪車」，需投保、掛牌才可上路，並納入道路交通管理處罰條例法規管理。
汐止警方指出，微型電動二輪車已納入道交條例法規管理，另外還要符合「需年滿14歲，向監理單位登記、領用、掛牌，並投保強制汽車責任險」等規定，才能上路，而舊車有2年緩衝期申請掛牌作業；法規適用自11月30日凌晨0點起實施。
法規才上路不到半小時，汐止警方11月30日凌晨0點30分，巡邏行經民權街二段時，發現廖姓男子（50歲）未依規定戴安全帽，且疑似酒駕騎乘微型電動二輪車，上前攔查，赫然發現他酒測值每公升達1.13毫克。
由於微型電動二輪車駕駛已納入道交條例，若酒測值超過每公升0.25毫克，就觸犯刑法，警方告知相關權力後，依公共危險罪嫌，將廖男逮捕，移送士林地檢署偵辦。
警方呼籲，駕駛微型電動二輪車必須遵守法律規定，除了要配戴安全帽外，絕對不可酒後駕車；另外，微型電動二輪車屬於慢車，需遵守規定，應行駛於慢車道、不超速（行駛速率不得超過每小時25公里）、不可載人，違規將依法開罰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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