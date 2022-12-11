李貴敏曝新詐騙手法 身分遭盜成詐騙犯全省走透做筆錄

國民黨立委李貴敏今天表示，近日辦公室接獲許多詐騙案陳情，雖然未必有柬埔寨案、青埔寨案嚴重，但受騙上當人數眾多，一般民眾更被詐騙簡訊、詐騙廣告，或通訊軟體詐欺訊息搞得不堪其擾。加上政府跟不上新科技金融進展速度，導致包括電子支付等新管道、新平台被有心人利用而防範無策，面臨遭詐騙、身分被盜用，甚至被當成詐欺罪犯的高風險。

李貴敏以A小姐陳情為例，指她先是接到自稱為某知名銀行的貸款代辦公司來電、加LINE，對方向A小姐提議可以協助辦理低利率貸款，並向其索取個人訊息資料、證件照片等。等到A小姐覺得不對勁並向貸款公司要求取消，請業務員退還資料，銷毀所有個資，業務員表示會自行幫助A小姐銷毀資料。A小姐不疑有它，但等到因身分被冒用而被當詐欺犯調查時，才發現問題無法挽回了。

李貴敏表示，詐騙集團是藉此騙取受害人身分證等個人資料後，以此個資在網路金融公司註冊行動支付帳號，騙取其他被害人網購匯款。當消費者購買商品，並將貸款滙入A小姐的帳戶，卻收不到訂購的商品，A小姐因而被控詐欺。

李貴敏說，據A小姐表示，她在短短的一個多月內，已經分別受傳到鹿港、基隆、板橋、內湖等警局製作筆錄。A小姐還表示員警提醒她，她被告的類似案子至少有10件，可能接下來因此全台走透透，到處做筆錄。

李貴敏表示，台灣社會已步入大數據時代、網路時代，犯罪行為也一定跟著網路化。就像A小姐只是一般傳統婦人，連行動支付是什麼都沒聽過、也搞不清楚。但詐騙手法與管道的翻新，並不會等待民眾覺醒或深入了解，這也是需要政府從中補破網、提供民眾協助的地方，「但我們的政府如此懈怠保守，又將如何保護民眾權益？」

李貴敏表示，未來這種「被電子支付開戶」，甚至無辜成為「詐騙犯」的行為只會越來越多。面對這麼多的詐騙話術，詐騙個人的證件影本和簽名開戶，消費者的自保之道，就是在任何開戶、使用到身分證的時候，一定要在加註戳記，也可以在影本上自己手寫，限制給誰、做什麼用途使用，來減少個資被盜用的風險。