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機車車牌太髒被高雄警攔查 騎士以為沒事下一秒被上銬

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市張姓男子騎機車行經鳳山區大明路和新強路口，巡邏警網發現他車牌汙黑難辨攔查，提醒他車牌太髒會遭檢舉，張以為沒事，騎車離去時，警方嗅到他身上有酒氣，經施以酒測，超過每公升0.41毫克，將他上銬送辦。

警方指出，47歲的張姓男子8日上午9時許，騎機車行經鳳山區大明路與新強路口時，新甲派出所警員黃冠中、邱筠婷執行巡邏勤務，從後發現張男機車車牌汙黑看不清，於是趨前將張攔下。

警方告知張男「大哥，你的車牌都變黑，要擦一下，否則會被檢舉」，張男聽聞，隨即下車用手擦拭，警方勸他「不要用手擦，要用清潔劑」，警方要求張出示證件檢查時，聞到他身上飄散酒味，問張「你有喝酒齁？」張回「沒啦」。

警方未聽信張男說詞，拿出簡易酒測器，要他呼氣測試，結果紅燈亮起，張才坦承半夜有喝高粱，警方對張施以酒測，結果超過每公升0.41毫克，警詢後，依竊盜罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市警方發現張姓男子身上有酒味，以簡易酒測器測試，紅燈亮起有喝酒反應，對張施以酒測，結果超過每公升0.41毫克。記者石秀華／翻攝
高市警方發現張姓男子身上有酒味，以簡易酒測器測試，紅燈亮起有喝酒反應，對張施以酒測，結果超過每公升0.41毫克。記者石秀華／翻攝
高市張姓男子騎機車，行經鳳山區大明路和新強路口，巡邏警網發現他車牌汙黑難辨攔查（紅圈者），發現他酒駕。記者石秀華／翻攝
高市張姓男子騎機車，行經鳳山區大明路和新強路口，巡邏警網發現他車牌汙黑難辨攔查（紅圈者），發現他酒駕。記者石秀華／翻攝

酒測 竊盜 酒駕

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