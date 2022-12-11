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菜販缺錢當詐騙車手 詐領75萬分得45萬判刑1年4月

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

詐騙集團向蔡姓男子謊稱帳戶涉及洗錢案，需交錢才能保留其他財物，黃姓菜販擔任車手，假冒執行官向蔡男詐領75萬元後，分得其中45萬元為酬勞。台南地院法官依黃違反詐欺取財罪，判處有期徒刑1年4月，案可上訴。

判決說，黃姓男子於2021年6 月起，加入詐欺集團擔任面交取款車手，負責出面向受詐欺被害人收取現金財物，再將得款轉交與詐欺集團上手，獲取相當報酬，藉此牟利。

詐欺集團成員於同年7 月7 日上午9 點30分起，陸續假冒電信公司員工、警官等人，撥打電話聯繫蔡姓男被害人，向其佯稱他涉及販毒、洗錢案件，需依指示將其名下金融帳戶內款項全部領出，交與指定人，始能保留其財物。

蔡信以為，依指示備妥75萬元，再由黃依照詐欺成員指示，自高雄市某處前往台南市佳里區，佯裝為執行官，於同日下午1點30分，在佳里區蔡住處前，向蔡收取75萬元，得手後，黃與另名姓名不詳集團成員因覬覦高額贓款，朋分贓款，由黃分得45萬元。蔡事後發現受騙，報法辦起訴。

法官審酌，黃不思循正途賺取所需，竟貪圖不法報酬，加入詐欺集團，擔任面交取款車手，出面向受詐欺告訴人收取現金財物，再與詐欺集團成員朋分款項，造成告訴人受有財產損害，助長詐騙歪風，迄今仍未與告訴人成立調解賠償損害。兼衡犯後始終坦承犯行，入監前從事菜販工作，等一切情狀，量處其刑。

黃姓菜販加入詐騙集團當提款車手，台南地院依黃違反詐欺取財罪，判處有期徒刑1年4月。圖／本報資料照片
黃姓菜販加入詐騙集團當提款車手，台南地院依黃違反詐欺取財罪，判處有期徒刑1年4月。圖／本報資料照片

詐欺 車手 詐騙集團

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