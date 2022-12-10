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仿妻子簽名去結紮 博士男理由超誇張判刑4月

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名張姓已婚男子2013年赴陸工作時與劉姓女子有染，還育有1子，後來雖因通姦除罪化躲過牢獄，但他為免外遇對象再懷孕和墮胎，2015年模仿妻子筆跡簽同意書，跑去醫院結紮，仍因偽造文書吃官司，經桃園地院審理，最後被依行使偽造私文書罪判刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

據悉，張男曾在國內私立大學任教，解聘失業後，轉赴大陸發展，2013年取得大陸某大學博士學位，也在同年與劉女發展出婚外情；張、劉2人因育有1子，婚外情終究曝光，也為此被控妨害家庭，雖2020年通姦除罪化逃過刑責，民事部分仍被法院判賠妻子10萬元。

張妻還發現，張男為了避免劉女再度懷孕得墮胎，2015年間模仿她的筆跡，在「外生殖器手術同意書」與「外生殖器手術說明」簽名，偷偷跑去醫院結紮；按「優生保健法」規定，已婚男女除本身有疾病或特殊狀況，否則結紮須經另一半同意，但張妻事前並不知情，而是為了女兒出國需要疫苗證明，翻找資料才發現張男結紮文件，為此再告偽造文書。

審理時，張男一度承認，但後來改口翻供，辯稱妻子早在2001年就催促他去結紮，簽名有經過妻子同意，並指2015年手術結束沒多久２人曾有性行為，當時妻子還幫他戴保險套，見陰莖附近體毛刮除，應知他已進行結紮手術。

張妻則反駁，自己從來沒有同意張男結紮，反而為此提出質疑，要張男別在大陸亂搞。另外，夫妻２人雖曾在張男術後發生性行為，但都是在黑暗中進行，沒有察覺到體毛刮除情況。

法院調查，張妻曾傳訊向張男稱「你要結紮，這對我是多大的打擊」等語，內容頂多能證明張男告知張妻要去接紮一事，無法證明張妻同意。而且，張男自己在偵訊及審理階段曾承認結紮動機是確保婚外情對象不再懷孕墮胎，因此未採信其經過張妻同意說法。

此外，法院認為縱使張妻事後知悉及同意張男結紮，但這與張男偽造文書是兩碼子事，不影響行使偽造私文書罪的成立，更何況張妻始終否認因為性行為知悉張男結紮，因此認定張男有罪，並依犯罪情節及犯後態度等情量刑。

張男稱2015年手術結束沒多久２人曾有性行為，當時妻子還幫他戴保險套，見陰莖附近體毛刮除，應知他已進行結紮手術。示意圖／Ingimage
張男稱2015年手術結束沒多久２人曾有性行為，當時妻子還幫他戴保險套，見陰莖附近體毛刮除，應知他已進行結紮手術。示意圖／Ingimage

結紮 手術 偽造文書

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