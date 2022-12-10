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不識字7旬婦稱遭欠錢媳騙過戶房產 屋子將法拍

中央社／ 台中10日電

台中市72歲吳姓婦人控訴，媳婦因積欠地下錢莊3000多萬元，竟與他人共謀騙她2棟房產過戶後，轉向銀行、農會貸款，婦人收到房屋稅單才知房屋遭過戶，房屋面臨遭法拍命運。

吳姓婦人今天向媒體控訴，她的黃姓媳婦因長期玩地下期貨賠錢，向地下錢莊借款新台幣3000多萬元，竟然和地下錢莊吳姓業者同謀，騙取她名下2棟透天房屋過戶給吳男，吳男轉向銀行、農會借款，共貸款2120萬元。

吳婦指出，自己不識字，連名字都得用畫的，根本不知道吳男是誰，當時媳婦只表示「公司可以節稅」，她才去辦理手續，直到接到房屋稅稅單，赫然發現房屋已不在自己名下。

吳婦與先生省吃儉用，拿錢蓋了4棟房子，打算分別要給子女1人1棟。吳婦說，未料，卻遭媳婦夥同他人騙走2棟，內心自責、難過。

全案經法院審理，黃女、吳男被依偽造文書罪，一審判刑4年6月，黃女也和先生離婚。

吳婦對吳男提起塗銷所有權轉移登記之訴，希望房子能改回自己名下，一、二審勝訴，最高分院審理中。但因吳男向他人借款，透過他人聲請強制執行要拍賣2棟房產，銀行、農會也因吳男欠款違約未清償，聲請參與分配。

吳婦和女兒因房子面臨被強制執行拍賣，屢次籌措擔保金阻擋，日前提出上訴，希望司法可以還給公道。

媳婦 地下錢莊 農會

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