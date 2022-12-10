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不滿丈夫召妓…熟女求償百萬精神慰撫金 法官判不准

聯合報／ 記者林保光／即時報導

吳姓婦人指丈夫常召妓，侵害她的配偶權，打官司要求丈夫賠償精神慰撫金100萬元，否則分居互不相訪。但她丈夫否認召妓，高雄地方法院認為，吳夫未曾有召妓受罰紀錄，判決吳婦敗訴。全案可上訴。

判決指出，吳婦與丈夫結婚40多年，女兒也已出嫁，但夫妻經常吵架，吳婦發現丈夫的Line訊息中，從去年12月底到今年2月，有祼女、穿著清涼的美女照片及招攬性交易訊息，且丈夫還回文「1S」、「沒騙人會去啊！離不遠」的文字，便認為丈夫有多次召妓援交行為，認為丈夫破壞夫妻生活，侵害她的配偶權，要求丈夫賠償100萬元；和解條件是丈夫與她各分居屏東、高雄2地，互不到對方房屋，如果丈夫違反和解條件，就得賠100萬元。

吳夫指妻子今年3月聲請家暴保護令，2度告他偽造文書已不起訴，他為安撫妻子還把房產登記到妻子名下，現在還以召妓提訟；他向法官說，他已70歲，反而妻子對他的指控，已經影響他的身心。

法官認為，雖有Line的訊息，但吳婦無法舉證丈夫有召妓援交行為，而且吳夫沒因召妓援交被警方查獲，也未涉性交易遭判刑，難認定吳夫召妓；既無召妓侵權行為，自然沒損害配偶權及身分法益，對吳婦的請求，判決不准，和解條件也不成立。

婦人指丈夫召妓要丈夫賠100萬元，但法官判不准。圖／ingimage
婦人指丈夫召妓要丈夫賠100萬元，但法官判不准。圖／ingimage

丈夫 援交 性交易

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