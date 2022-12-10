嘉縣連任議員何子凡服務處 遭選舉官司男子酒後嗆聲警方法辦

嘉義縣竹崎鄉無黨議員何子凡，經激烈選戰，當選連任，竹崎警分局昨天晚間9點獲報，有人在何子凡服務處鬧事，警方迅速趕到場處理，將帶頭林姓男子等3名涉案人帶回調查，依法偵辦。

警方調查，林姓男子酒後請柯姓2兄弟陪同，到議員何子凡服務處，因日前林男子在社群臉書轉貼文章，遭何子凡提告違反選罷法將開庭事宜，要找何子凡理論，敲服務處大門，何父開門查看，與林姓男子發生口角。

警方到場後，將林姓男子及陪同前往2名友人，依涉嫌違反社會秩序維護法，藉端滋擾住戶依法偵辦，另涉嫌刑法部分，警方將通知被害人製作筆錄依法嚴辦。

林姓男子帶人鬧事，何子凡到國外不在家，何子凡說，對方選舉期間在臉書社群，散發他有租屋糾紛不實謠言，他向警方提告對方違反選罷法，對方心生不滿，找上門嗆聲鬧事，家人心生畏懼，將提告對方恐嚇罪嫌。

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