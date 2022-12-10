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國民黨張榮恭遭狼犬咬 飼主向證人求償敗訴確定

中央社／ 台北10日電

國民黨前副秘書長張榮恭在社區遭狼犬撲倒在地咬傷，全身沾染血跡，王姓女飼主遭判刑3月確定。王女以張妻在本案作證不實等，使其身心損害，求償55萬元。法院判決王女敗訴確定。

全案起於，張榮恭去年2月13日下午經社區警衛通知，下樓欲關閉妻子的汽車大燈，在1樓樓梯間發現狼犬「瑪莉」追逐他飼養的犬隻「花花」而上前制止，卻遭「瑪莉」撲倒在地啃咬，全身傷口多達20處。

張榮恭控告「瑪莉」的飼主王女涉嫌過失傷害，但王女辯稱張榮恭是被「花花」咬傷，否認過失；一審士林地方法院依過失傷害罪判處王女拘役55天；案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審認為，王女拒不到庭，多次告發張榮恭、張榮恭妻子及證人，甚至向警方告發一審法官犯恐嚇、殺人等罪，明顯沒有悔悟，依過失傷害罪改判3月徒刑，得易科罰金，不得上訴而確定。

另一方面，王女以張妻並沒親眼目睹「瑪莉」咬傷張榮恭，且張榮恭的傷勢，也不是「瑪莉」咬傷，張妻卻在案件作證指「瑪莉」咬傷張榮恭，使她遭受司法追訴，侵害其名譽權，還因此長期身心痛苦，提告向張妻求償新台幣55萬元。

一審判決駁回，王女提起上訴，由二審台灣高等法院審理；二審認為，張妻作證並無不實，也沒有虛偽陳述，難認有何不法侵害王女的名譽權，一審判決並無違誤，王女上訴無理由，日前判王女敗訴，全案確定。

張榮恭 台灣高等法院 傷害罪 國民黨

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