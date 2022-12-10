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南投檢警查賄 市民代表賄選遭起訴並提當選無效

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣五合一選舉結束，檢警查賄仍不鬆懈，南投地檢署檢察官張姿倩指揮警調，偵辦南投市第1選舉區市民代表當選人歐陽燦岳涉嫌，依違反選罷法提起公訴，併提起當選無效之訴，成為南投首件被起訴並提起當選無效第一例。

檢方調查，歐陽燦岳為現任南投市民代表，10月14日至歐陽燦岳到簡姓樁腳住處交付1萬元，請簡向選民以每票500元買票。檢警11月25日通知簡姓樁腳和選民到案說明，並追出歐陽燦岳涉嫌重大，將歐陽拘提到案，向法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准，歐陽燦岳承認行賄。

歐陽燦岳26日當選市民代表，檢方昨天除依違反選罷法對歐陽燦岳提起公訴，並向南投地院院提起當選無效之訴。

南投地檢署檢察官高詣峰偵辦信義鄉第一選區鄉民代表候選人賄選，傳喚吳姓樁腳、多名選民到案，查出吳姓樁腳向選民以每票1000元買票，認吳姓樁腳投票行賄罪嫌重大，有勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押並禁止接見、通信獲准。

國姓鄉第3選舉區某鄉民代表候選人樁腳現金買票，檢察官吳慧文指揮警方、調查站查出葉姓樁腳為候選人現金買票賄選，以每票1000元之代價交付賄賂，訊後認葉姓樁腳投票行賄罪嫌重大，惟無羈押之必要，諭知交保5萬元。

南投地檢署偵辦賄選案，對南投市民代表當選人歐陽燦岳提起公訴和當選無效之訴。圖／本報資料照片
南投地檢署偵辦賄選案，對南投市民代表當選人歐陽燦岳提起公訴和當選無效之訴。圖／本報資料照片

樁腳 南投縣選舉

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