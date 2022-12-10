快訊

烏克蘭空襲俄境軍事基地 背後有五角大廈默許

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南非老師不滿綠帽罩頂 勒昏妻殺人未遂改傷害

聯合報／ 記者林保光／即時報導

南非籍男子蓋瑞特因妻子整夜未歸，隔天質問妻子去向，妻子坦白與同事發生一夜情，他不甘綠帽罩頂，暴怒拿傳輸線勒昏妻子，吃上殺人未遂官司，高雄地方法院因他無殺人意圖，改依傷害罪判刑6月，可易科罰金，但執行後驅逐出境。

據了解，31歲的南非籍男子蓋瑞特與妻子來台1年多，教外語謀生，2月4日晚間春節假期期間，夫妻倆與朋友一起到酒吧喝酒，他先離開酒吧回家，遲遲不見妻子回家，回酒吧找妻子，但妻子已不知去向，隔天上午，妻子回高雄市鼓山區住處，他質問妻子行蹤，妻子向他坦白，與他的同事到飯店發生一夜情。

判決指出，蓋瑞特怒火上升，摑打妻子耳光，拿皮帶勒妻子的脖子，妻子窒息昏迷，直到妻子甦醒，他再拿皮帶鞭打妻子，削下妻子的頭髮，叫妻子進廁所，又以傳輸線緊勒妻子，妻子求饒，他也即恢復理智住手。妻子躲回房間反鎖房門，攀出陽台向1樓的管理員求救，高雄市警鼓山分局據報，逮捕蓋瑞特移送法辦，高雄地檢署依殺人未遂罪起訴他。

蓋瑞特稱他沒要殺害妻子，只想給妻子一個教訓。妻子也向法官求情，說她被勒脖時，丈夫並沒使盡全力要殺她。

法官認為，無法依頸部傷勢，就認定蓋瑞特有殺人的故意，最多只能證明有故意傷害的行為，才改以傷害罪，判蓋瑞特6月徒刑，得易科罰金，執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南非籍男子（中）不甘綠帽罩頂，鞭妻並險些勒死妻子。記者林保光／翻攝
南非籍男子（中）不甘綠帽罩頂，鞭妻並險些勒死妻子。記者林保光／翻攝
南非籍男子不甘戴綠帽勒妻，警方趕抵案發地，他的妻子攀爬進屋。記者林保光／翻攝
南非籍男子不甘戴綠帽勒妻，警方趕抵案發地，他的妻子攀爬進屋。記者林保光／翻攝

殺人 傷害罪 南非

延伸閱讀

人妻與背包客約砲「高潮窒息慘死」…小王發現遺體報警 夫才知遭戴多頂綠帽

南非土味十足的方磚屋 Brick House簡約安全宅

南非暴洪增至14死 民眾河邊參與宗教儀式被沖走

南非約翰尼斯堡暴洪奪命 9人不幸死亡

相關新聞

與韓國藝人IU同名…妙齡女當起車手大姐頭 警租處逮人

新北市李姓女子，因缺錢花用，加入詐騙集團當起車手頭，指揮旗下車手提領詐款、取簿，李女曾有一日，獨自提領上百萬詐款，也因此...

嘉縣連任議員何子凡服務處 遭選舉官司男子酒後嗆聲警方法辦

嘉義縣竹崎鄉無黨議員何子凡，經激烈選戰，當選連任，竹崎警分局昨天晚間9點獲報，有人在何子凡服務處鬧事，警方迅速趕到場處理...

查緝賄選大鬥法 有人承諾蓋祖廟 還有人贈送保育動物

每次選舉，全國檢警調都啟動查賄大行動，但賄選態樣不斷進化，執法人員與政治人物大鬥法，今年選舉被查獲的賄選手段，除現金買票、贈送高額禮品外，還出現不少特殊情節。

仿妻子簽名去結紮 博士男理由超誇張判刑4月

桃園一名張姓已婚男子2013年赴陸工作時與劉姓女子有染，還育有1子，後來雖因通姦除罪化躲過牢獄，但他為免外遇對象再懷孕和...

不滿丈夫召妓…熟女求償百萬精神慰撫金 法官判不准

吳姓婦人指丈夫常召妓，侵害她的配偶權，打官司要求丈夫賠償精神慰撫金100萬元，否則分居互不相訪。但她丈夫否認召妓，高雄地...

八旬獨老買茶葉換一生相伴 被詐騙80萬疑憾恨而終

彰化縣88歲林姓獨居長者今年8月去世，家屬接獲通知返回故鄉處理後事，驚見長者的存款80萬元「蒸發」，前往金融機構理論時發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。