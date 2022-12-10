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南非老師不滿綠帽罩頂 勒昏妻殺人未遂改傷害
南非籍男子蓋瑞特因妻子整夜未歸，隔天質問妻子去向，妻子坦白與同事發生一夜情，他不甘綠帽罩頂，暴怒拿傳輸線勒昏妻子，吃上殺人未遂官司，高雄地方法院因他無殺人意圖，改依傷害罪判刑6月，可易科罰金，但執行後驅逐出境。
據了解，31歲的南非籍男子蓋瑞特與妻子來台1年多，教外語謀生，2月4日晚間春節假期期間，夫妻倆與朋友一起到酒吧喝酒，他先離開酒吧回家，遲遲不見妻子回家，回酒吧找妻子，但妻子已不知去向，隔天上午，妻子回高雄市鼓山區住處，他質問妻子行蹤，妻子向他坦白，與他的同事到飯店發生一夜情。
判決指出，蓋瑞特怒火上升，摑打妻子耳光，拿皮帶勒妻子的脖子，妻子窒息昏迷，直到妻子甦醒，他再拿皮帶鞭打妻子，削下妻子的頭髮，叫妻子進廁所，又以傳輸線緊勒妻子，妻子求饒，他也即恢復理智住手。妻子躲回房間反鎖房門，攀出陽台向1樓的管理員求救，高雄市警鼓山分局據報，逮捕蓋瑞特移送法辦，高雄地檢署依殺人未遂罪起訴他。
蓋瑞特稱他沒要殺害妻子，只想給妻子一個教訓。妻子也向法官求情，說她被勒脖時，丈夫並沒使盡全力要殺她。
法官認為，無法依頸部傷勢，就認定蓋瑞特有殺人的故意，最多只能證明有故意傷害的行為，才改以傷害罪，判蓋瑞特6月徒刑，得易科罰金，執行完畢或赦免後驅逐出境。全案可上訴。
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