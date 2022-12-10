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人妻新婚1年天天加班…岳母意外吐「晚歸真相」 尪心寒訴請離婚獲准

香港01／ 撰文：布萊恩

一名男子新婚不久，妻子卻每天以加班為藉口晚歸，令男子相當不滿，嘗試溝通卻挨罵是「同性戀」、「結婚是為了報復自己」等。男子忍了1年後，從岳母口中得知妻子晚歸真相，驚覺受騙感到憤怒又心寒，最終向法院訴請離婚獲准。 示意圖／ingimage
一名男子新婚不久，妻子卻每天以加班為藉口晚歸，令男子相當不滿，嘗試溝通卻挨罵是「同性戀」、「結婚是為了報復自己」等。男子忍了1年後，從岳母口中得知妻子晚歸真相，驚覺受騙感到憤怒又心寒，最終向法院訴請離婚獲准。 示意圖／ingimage

新婚竟然不去把握美好時光？台灣1名當教師的男子剛新婚，妻子婚後卻每天都以加班為藉口，直到晚上10時才回家，令男子相當不滿，嘗試溝通卻挨罵是「同性戀」、「結婚是為了報復自己」等。男子忍了1年後，從岳母口中得知，妻子晚歸其實是因為念書進修，而並非加班，受騙的男子感到憤怒又心寒，與妻子大吵一架後，妻子隨即離家出走並分居。最終男子向法院訴請離婚獲批。

台灣媒體引述判決書指出，該名居於台北的男子，2020年與妻子結婚，惟妻子婚後天天都以加班為借口，直到晚上10時才回家。他嘗試與妻子溝通表達不滿，卻被罵「同性戀」、「戀童癖」、「結婚是為了報復自己」等。直到岳母告訴他，妻子晚歸其實是在大學念書進修，他才知道實情。

男子稱，妻子不只欺騙他，也不顧他當教師需要早起，經常在深夜因為小事情與他吵架拉扯，還常常責罵他，令他飽受精神折磨；至2021年5月，男子再與妻子吵架，翌日妻子便離家出走，並且分居至今，男子覺得婚姻已無法維持下去，故向法院訴請離婚。

妻子辯稱，婚前已開始在大學進修，希望提高學歷賺取更豐厚薪資養家，並打算成功考取營養師資格後就告知丈夫，卻被丈夫指摘她每天借故晚歸，更被老爺要求交出薪資及限制下班後7時回家，遂暫時回娘家思考如何繼續維持婚姻，然而回家時卻發現門鎖已更換，丈夫也表明要和她離婚不願溝通。不過妻子強調，仍珍惜這段婚姻，不願意離婚。

法院審理時發現，男子見妻子婚後晚歸，便屢傳訊息關心問候，惟妻子面對丈夫的關心與擔憂卻選擇欺瞞，長期漠視男子感受，而且雙方分居期間男子曾到女方家拜訪，試圖解決婚姻矛盾，詎料妻子不斷出言以「求你去死啦」、「這個男生是依靠嗎」、「你最惡毒啦，你們全家最惡毒啦」等語辱罵男方，顯示無意與男子溝通協調。

法院又指，兩人分居已1年7個月，夫妻恩愛情義蕩然無存，不期待2人能繼續經營和諧幸福婚姻生活，故判准離婚。全案可上訴。

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文章授權轉載自《香港01》

加班 同性戀 婚姻 離婚 薪資

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