女子不滿遭騷擾申請家暴令…前男友暴怒槍傷情侶檔 遭判16年

林姓男子不滿高姓前女友另結新歡王男，多次前往騷擾，前女友不堪其擾，向法院申請家暴令，林男今年5月收到法院家事法庭的調查通知書，暴怒之下竟持改造手槍堵人，朝王男及高女連開多槍，導致王男左胸與後背各中1槍，高女左膝蓋中1槍，新北地院日前依槍砲及殺人未遂罪判刑16年，可上訴。

判決指出，開計程車為業的林男，因高姓前女友另結新歡與其分手，心生不滿，今年4月以7萬元代價購得改造槍彈，多次前往騷擾，前女友不堪其擾，向法院申請家暴令，林男今年5月收到法院家事法庭的調查通知書，今年5月11日深夜騎機車前往新北市三重區前女友經營的美式餐廳堵人。

高女與王男一走出餐廳，見林男在門口堵人，王男立即拿出手機錄影蒐證，雙方為此發生口角爭執，林男一怒之下掏出改造手搶，先近距離朝王男胸部開一槍，王男應聲倒地，隨後又朝高女左腿開槍，再朝高女頭部連開兩槍，因卡彈未得逞，王男趁林男重新上膛之際，負傷與林男扭打，混戰中王男雖搶下林男手中槍枝，但背部已又中一槍，林男見槍被搶走，趁亂逃逸。