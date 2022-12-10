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太香？新竹女自助洗衣 竟接連遭2陌生男偷走她內衣

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導

也太衰！新竹市温姓女子今年到某自助洗衣店洗衣，但取衣服時發現內衣、內褲等衣物不翼而飛，氣得報警處理，警方調閱監視器發現，當天凌晨短短2小時內竟連續有2名男子盯上温女的貼身衣物「接力」偷走，第1名偷兒吳姓男子為慣竊判4月徒刑，第2名小偷陳姓男子為接連犯案處拘役70天。

檢警調查，温姓女子今年5月7日發現到自助洗衣店清洗的衣物，原本裝在手提袋與塑膠袋內，有多件貼身衣物都不見，隨即報警處理，警方調閱監視器畫面循線逮獲30多歲吳姓男子、20多歲吳姓男子到案，2人都坦承犯行，雙雙被移送法辦。

新竹地院刑事簡易判決指出，有竊盜前科的吳姓男子5月7日凌晨2時15分左右，騎車到該間自助洗衣店徒手竊取温姓女子放在黑白相間手提袋內的內衣、內褲各1件，得手後隨即離去，法官認為吳男未記取教訓、欠缺尊重他人財產法益，處4個月有期徒刑，如易科罰金以1千元折算1日。

經監視器畫面顯示，當天在吳姓男子離開後2小時，陳姓男子在凌晨4時16分左右也騎車到同一間自助洗衣店，徒手竊取温姓女子放在手提袋內的白色塑膠袋，裡面裝有內衣等衣物，價值2千元，得手後隨即騎車離去。

不僅如此，陳姓男子在5月9日早上6點多也轉往另間自助洗衣店竊取女子放在烘衣機內的2件內衣，價值1190元，同樣得手後騎車離開，嚴姓女子發現內衣被竊也立刻報警處理。

據了解，陳姓男子陸續到2間自助洗衣店偷女性內衣，事後到案向警方辯稱是跟朋友玩「真心話大冒險」輸了，才會鋌而走險到自助洗衣店偷內衣，此番辯詞讓辦案人員聽了都傻眼。

判決指出，法官審酌陳姓男子欠缺尊重他人財產法益觀念，造成他人財產損失，危害社會治安，法治觀念偏差，所為實不足取；惟念其坦承犯行犯後態度，兼衡竊取物品價值、經濟狀況勉持等情狀，2案應執行拘役70日，如易科罰金，以1千元折算1日。

新竹1名女子到自助洗衣店洗衣，內衣竟接連遭2名男子偷走。圖／報系資料照
新竹1名女子到自助洗衣店洗衣，內衣竟接連遭2名男子偷走。圖／報系資料照

監視器 塑膠袋 新竹

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