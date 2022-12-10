鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

連一鮑魚前董事長鍾文智被控炒作多檔存託憑證（TDR）遭判刑18年，前立委黃國昌最近上「館長」陳之漢的直播節目時，直指鍾文智黑白關係良好，只要打一通電話給北監前典獄長謝琨琦，就能幫寶和會幫眾辦理特見，痛批矯正屬違法濫權；台灣高等法院昨天開庭審理TDR案，鍾文智聲請傳喚專家證人，針對TDR是否為有價證券進行鑑定，鍾文智離去時，被問及有無替幫派關說辦理特見？未發一語迅速離去。

鍾文智聲請傳喚的鑑定人來頭可不小，一個是輔仁大學法律學院教授兼任院長郭土木，另一個是文化大學副校長兼法學院院長王志誠，其中郭土木還是不少現役司法官碩博士論文指導教授。

金管會在76年9月12日以財政部第900號函釋，指「外國之股票、公司債、政府債券、受益憑證及其他具有投資性質之有價證券，凡在我國境內募集、發行、買賣或從事上開有價證券之投資服務，均應受我國證券管理法令之規範」。郭土木當時任職財政部證券管理委員會，也是負責76年第900號公告的小組成員之一。

郭土木指出，主管機關發布76年第900號公告時，並未將TDR包括在核定之範圍內，也就是說，6年第900號公告規範的是外國有價證券，但台灣存託憑證為本國有價證券，且是另一種獨立存在的金融商品。

郭土木證稱，TDR在2012年1月4日證交法增訂第165條之2前，並無證券交易法之適用，增訂165條之2後，TDR準用證交法部分規定。王志誠則指出，TDR為本國有價證券，不在76年第900號公告核定範圍內。

郭土木與王志誠均認為，證交法上的有價證券核定主體是行政機關，是立法保留給行政機關的權力，不能由非行政機關去解釋核定依據。