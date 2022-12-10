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屏東縣1鄉代、2村長涉賄選 檢方首波提起當選無效之訴

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

九合一大選落幕，屏東地檢署指派專責人員成立辦理當選無效案件小組，昨（9日）提起第一波當選無效之訴，分別是屏東縣枋寮鄉許姓村長當選人、與萬巒鄉林姓村長當選人，與枋寮鄉陳姓鄉民代表當選人，3人分別涉嫌以現金代價向選民買票，不法方式當選。

屏東地檢署指出提起首波當選無效訴訟共三案，枋寮鄉許姓村長當選人，今年9月中旬至11月間，每票2000元對價自行或透過樁腳向多位選民買票，許姓村長當選人、楊姓樁腳犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付賄賂罪嫌，日前提起公訴。

屏東縣枋寮鄉第1選區陳姓鄉民代表當選人，為求當選，與其父基於賄選犯意聯絡，分別今年10月間，以每票1000元代價交付多位選民並尋求投票支持，事證明確，日前偵結起訴。

屏萬萬巒鄉林姓村長當選人，與陳姓樁腳共同基於賄選犯意聯絡，以每票1000元代價向選民買票，日前偵結提起公訴。

檢方指出，以不法方式當選公職人員，違背民主法治並且破壞乾淨選風，且日後亦可能以不法方式執行職務，有害政治環境提升及正常運作，遏止不法選舉行為，維護法治與民主精神，當選無效之訴辦理小組審慎、積極辦理，陸續對符合當選無效法律要件的涉賄當選人提起當選無效訴訟。

九合一大選落幕，屏東地檢署指派專責人員成立辦理當選無效案件小組，9日提起第一波當選無效之訴共三人，兩名村長，一名鄉民代表。圖為屏東地檢署外觀。圖／聯合報系資料照
九合一大選落幕，屏東地檢署指派專責人員成立辦理當選無效案件小組，9日提起第一波當選無效之訴共三人，兩名村長，一名鄉民代表。圖為屏東地檢署外觀。圖／聯合報系資料照

當選無效 屏東縣 樁腳

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