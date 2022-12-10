屏東縣1鄉代、2村長涉賄選 檢方首波提起當選無效之訴

九合一大選落幕，屏東地檢署指派專責人員成立辦理當選無效案件小組，昨（9日）提起第一波當選無效之訴，分別是屏東縣枋寮鄉許姓村長當選人、與萬巒鄉林姓村長當選人，與枋寮鄉陳姓鄉民代表當選人，3人分別涉嫌以現金代價向選民買票，不法方式當選。

屏東地檢署指出提起首波當選無效訴訟共三案，枋寮鄉許姓村長當選人，今年9月中旬至11月間，每票2000元對價自行或透過樁腳向多位選民買票，許姓村長當選人、楊姓樁腳犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票交付賄賂罪嫌，日前提起公訴。

屏東縣枋寮鄉第1選區陳姓鄉民代表當選人，為求當選，與其父基於賄選犯意聯絡，分別今年10月間，以每票1000元代價交付多位選民並尋求投票支持，事證明確，日前偵結起訴。

屏萬萬巒鄉林姓村長當選人，與陳姓樁腳共同基於賄選犯意聯絡，以每票1000元代價向選民買票，日前偵結提起公訴。