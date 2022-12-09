最貪公務員索賄這嘴臉？ 嫌給百萬不夠追問「為何少500萬」

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉嫌在八大標案中向業者收賄，今再開準備程序庭，徐並未出庭。其中到庭的黃姓廠商，曾被索討600萬元賄款，但為敷衍徐漢，只交付100萬；當下徐追問「為何還少500萬」，黃更無奈回說「標案真的沒賺錢」。

起訴書指，黃姓廠商以3000 萬元得標中油共融公園案，分三階段履約，完成後，為向中油請款，曾到徐漢辦公室，向徐請求盡快核准撥款。

徐漢則基於職務向黃男索討得標金額3000萬元的2成，共600萬元賄款，還說該處理的錢就是要處理，這個錢本來就要交。事後徐漢還撥打電話催討600萬元，黃一度以缺乏發票作帳及銀行提領須申報等理由拖延。

今天黃男出庭時坦承有交付賄款並認罪，但回顧當時行賄動機是擔心撥款遭拖延、刁難，只能無奈口頭答應，並在今年1月25日提領100萬元，開車前往徐漢辦公室旁的會議室交付現金。