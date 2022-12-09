快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最貪公務員索賄這嘴臉？ 嫌給百萬不夠追問「為何少500萬」

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉嫌在八大標案中向業者收賄，今再開準備程序庭，徐並未出庭。其中到庭的黃姓廠商，曾被索討600萬元賄款，但為敷衍徐漢，只交付100萬；當下徐追問「為何還少500萬」，黃更無奈回說「標案真的沒賺錢」。

起訴書指，黃姓廠商以3000 萬元得標中油共融公園案，分三階段履約，完成後，為向中油請款，曾到徐漢辦公室，向徐請求盡快核准撥款。

徐漢則基於職務向黃男索討得標金額3000萬元的2成，共600萬元賄款，還說該處理的錢就是要處理，這個錢本來就要交。事後徐漢還撥打電話催討600萬元，黃一度以缺乏發票作帳及銀行提領須申報等理由拖延。

今天黃男出庭時坦承有交付賄款並認罪，但回顧當時行賄動機是擔心撥款遭拖延、刁難，只能無奈口頭答應，並在今年1月25日提領100萬元，開車前往徐漢辦公室旁的會議室交付現金。

當下徐漢還質疑黃男為何短少500萬元，但因徐當下正在進行視訊會議，才沒繼續追問，黃也在交錢後離開。徐漢本想追討的500萬元賄款，也因遭廉檢調搜索，並被法院羈押禁見至今而不了了之。

中油煉製事業部執行長徐漢（右）涉收賄，辦公室共搜出2710萬現金，地院羈押庭近日裁定10月25日起延押二個月，並禁接見、通信。圖／翻攝畫面
中油煉製事業部執行長徐漢（右）涉收賄，辦公室共搜出2710萬現金，地院羈押庭近日裁定10月25日起延押二個月，並禁接見、通信。圖／翻攝畫面

賄款 中油 收賄

延伸閱讀

中油貪瀆案 女陪侍小吃店消費還要幫埋單廠商大嘆無奈

中油實施平穩機制 下週估汽油調降2角、柴油上漲2角

友年薪90萬「貸1000萬買房」被他狠酸離遠點 網見職業反挺：超穩

屏東佳冬鄉長索回扣 清潔隊員跑腿討紅包列幫助犯判刑

相關新聞

太香？新竹女自助洗衣 竟接連遭2陌生男偷走她內衣

也太衰！新竹市温姓女子今年到某自助洗衣店洗衣，但取衣服時發現內衣、內褲等衣物不翼而飛，氣得報警處理，警方調閱監視器發現，...

女搭火車被摸大腿…鄰座阿伯還「露鳥」手淫 下場出爐

周姓男子去年搭乘台鐵莒光號為滿足個人性慾，不僅連續3次伸出「鹹豬手」摸鄰座女子「小晴」（化名）的大腿，藉著又「露鳥」手淫...

女子不滿遭騷擾申請家暴令…前男友暴怒槍傷情侶檔 遭判16年

林姓男子不滿高姓前女友另結新歡王男，多次前往騷擾，前女友不堪其擾，向法院申請家暴令，林男今年5月收到法院家事法庭的調查通...

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

連一鮑魚前董事長鍾文智被控炒作多檔存託憑證（TDR）遭判刑18年，前立委黃國昌最近上「館長」陳之漢的直播節目時，直指鍾文...

獵殺黑熊存冰箱 原民交保

屏東霧台鄉大武部落顏姓獵人，涉嫌獵殺保育類動物販售牟利，屏東檢警根據情資前往顏住處搜索，在冰箱內起獲台灣母黑熊、野山羊屍...

平地原住民議員選舉差4票落選 吳國譽將提司法訴訟

九合一大選落幕，新北市平地原住民議員選舉8人搶3席，國民黨籍候選人吳國譽僅4票落選，吳國譽昨開記者會，因不少支持者曾反映...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。