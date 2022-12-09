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鈔票沒換成選票！屏縣三地門鄉代落選 涉賄選10萬交保

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

大選落幕，屏東地檢署查察賄選，接獲三地門鄉民代表林姓候選人涉賄選情資，檢方昨天持搜索票搜索，林姓代表候選人以1票1千元涉買票，鈔票沒有換成選票，林未當選，吃上官司，檢方昨天訊問後林姓候選人10萬元交保候傳。

檢方指出，屏東縣三地門鄉鄉民代表林姓候選人為求能當選，拿22萬元委請親屬及三名朋友分頭協助買票，22萬元中分別交付3萬4千元、1萬7千元，給兩名樁腳，樁腳以1票1000元分向多位選民交付並尋求投票支持。

鈔票沒有成功轉換成選票，林姓候選人未如期當選， 事後檢方獲悉賄選情資，昨實施搜索並傳訊，扣得相關證物且掌握具體事證，計扣得樁腳未及發放，與選民繳回賄款共21萬2千元，林姓候選人10萬交保，3名樁腳分別5萬到8萬元交保候傳。

屏東地檢署查察賄選，三地門鄉代林姓候選人買票未當選，落選還吃上官司。圖為屏東地檢署外觀。記者劉星君／攝影
屏東地檢署查察賄選，三地門鄉代林姓候選人買票未當選，落選還吃上官司。圖為屏東地檢署外觀。記者劉星君／攝影

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