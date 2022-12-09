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戶籍遷至里長候選人住處 台南警遭檢舉為幽靈人口
台南市歸仁警分局李姓巡佐日前因職務調動，將戶籍遷至歸仁區某里長候選人住處，代收信件等，未料，此舉遭檢舉為幽靈人口，涉妨害投票，台南市調查處今天下午持拘票至住處拘提到案。經檢方複訊後無保請回。
據調查，李原住安南區，後來調到歸仁區，因為不知道會在歸仁服務多久，把戶籍遷至里長候選人住處，代收信件等。未料，李此舉遭檢舉為幽靈人口，涉妨害投票。
據悉，市調處人員今天持傳票前往安南上門找人，惟李要求對方有拘票再來，最後遭拘提到案，前往市調查處接受詢問。經檢方複訊後無保請回。
歸仁警分局說明，分局秉持不掩飾、不護短、不庇縱態度，將持續配合台南地檢署調查，並加強李員輔導考核，如有違法情事，必依法嚴辦，使其有所警惕，且將持續要求所屬加強品操紀律、強化廉正觀念，展現整飭警紀決心，以維護警察形象。
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