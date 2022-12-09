戶籍遷至里長候選人住處 台南警遭檢舉為幽靈人口

台南市歸仁警分局李姓巡佐日前因職務調動，將戶籍遷至歸仁區某里長候選人住處，代收信件等，未料，此舉遭檢舉為幽靈人口，涉妨害投票，台南市調查處今天下午持拘票至住處拘提到案。經檢方複訊後無保請回。

據調查，李原住安南區，後來調到歸仁區，因為不知道會在歸仁服務多久，把戶籍遷至里長候選人住處，代收信件等。未料，李此舉遭檢舉為幽靈人口，涉妨害投票。

據悉，市調處人員今天持傳票前往安南上門找人，惟李要求對方有拘票再來，最後遭拘提到案，前往市調查處接受詢問。經檢方複訊後無保請回。