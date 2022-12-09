台灣黑熊、野山羊等塞冰箱 涉盜獵屏東男訊後20萬交保

屏東地檢署昨晚接獲警政署保七總隊通報，霧台鄉隘寮北溪附近有保育類的台灣黑熊遭獵殺訊息，檢警循線找到霧台鄉大武部落顏姓男子家中，並在住處起獲台灣黑熊、台灣野山羊屍體各一具、台灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1個與土製獵槍1把，檢方訊問顏男涉違反野生動物保護法，20萬元交保候傳。

檢方昨晚循線找到霧台鄉顏姓男子家中，並在其住處冰箱發現查獲保育類野生動物台灣黑熊及台灣野山羊屍體各1具、台灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只與土製獵槍1把，證物經專案小組帶回初驗，遭獵殺台灣黑熊是母熊，交由林務局後續解剖調查。顏姓男子年約4、50歲，他稱，動物侵犯他家園，破壞田地農作。其說詞仍待檢警釐清調查。

屏檢指出，台灣黑熊及其他保育動物彌足珍貴且逐年減少，藉由民間力量協助監督，有無在市面或山產店見過該等動物屍體或局部軀體，得以及時勸阻或報警。