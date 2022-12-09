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招待中油工程師女陪侍店吃喝 廠商喊冤：只是人情義理

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉嫌在八大標案中向業者收賄，今再開準備程序庭，徐並未出庭，到庭3名被告廠商大致認罪，其中，涉嫌洩漏招標資訊及替中油陳姓工程師支付有女陪侍小吃部的3萬多元開銷的部分，涉案廠商認為這是基於生意應酬，並非行賄，當庭否認犯行，還大嘆「這是生意人的無奈」。

橋頭地院今天開第二次準備程序庭，雖未傳喚徐漢出庭，針對所涉共融公園標案、十二蒸餾工廠換熱氣案及RFCC隔離閥案，逐一詢問涉案廠商，是否對檢方所起訴犯罪事實認罪。

因案件複雜，開庭時間冗長；在共融公園案得標廠商黃姓負責人，當初被徐漢索討決標金額3000萬元的2成賄款600萬元，當時黃僅口頭答應，最後僅當面交付100萬元給徐，雖遭質疑為何短少500萬，但當下因正在會議，就未追問。黃男雖對交付賄款相當不情願但也在法庭認罪。

另名王姓廠商負責人，也坦承得標十二蒸餾工廠換熱氣案為答謝徐漢，便在今年農曆年前拿裝有200萬現金的水果禮盒交付給徐。

針對檢方起訴書指，中油陳姓工程師涉嫌洩密給王姓廠商，又要求廠商支付有女陪侍小吃部3萬2800元開銷，獲取不正當利益遭起訴，起訴對象包括王男及該公司的黃男。

王、黃兩人今出庭都否認支付女陪侍小吃部開銷有行賄動機，雖對陳的行為感到不滿，但吃飯基於應酬是人情義理。王還在法庭上無奈表示，去付款才知是「這種店」（指有女陪侍的小吃部），且對方在中油工作擔心得罪，才自認倒楣付錢，這是生意人的無奈。

對於起訴書所載內容與今開庭廠商供述內容有別的部分，後續審理，將傳喚已列被告中油陳姓工程師、大林廠許姓副長等人出庭進行交互詰問。

橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影
橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影

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