癡情男下藥絞殺髮妻 自白獲檢察官求情「良心未泯」

桃園一名游姓男子不滿沈姓妻子另結新歡要離婚，竟下藥迷昏對方，再用電視線絞殺，事後企圖自殺共赴黃泉，但最後倖存，伴屍24小時才被人發現；桃園地檢署偵辦此案，今依殺人罪起訴游男。

檢方起訴指出，游男（28歲，在押）不滿妻子要離婚，策畫殺人已有一段時間。今年8月，他先上網購買安眠藥，9月1日晚間趁妻子吃消夜時，將藥摻在妻子的泡麵裡，等人入睡後，再拿電視線緊勒對方頸部。

沈女雖被下藥，但未昏睡，感覺脖子被異物纏繞緊勒，仍驚醒反抗，但游男未因此罷手，仍持續施力絞殺，直至沈女窒息死亡；案發後，游男企圖輕生，並向家人告別，游父見情況不對又連絡不上人，隔天晚上到游男住處查看，命案因此曝光。

偵訊時，游男自白犯行，供稱不滿妻子另結新歡，情緒失控，才會動了殺人念頭。

檢方認為，游男僅因夫妻感情不睦，以電視線絞殺髮妻，涉犯殺人重罪，但他犯後尋短自殺，並坦承犯行，足見良心未泯，未達最嚴重程度，因此建請法院量處適當其刑。

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