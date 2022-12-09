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男子朝「恥辱柱」潑黑漆遭訴 構成毀損罪關鍵在這

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

華人民主書院協會今年6月初在中正紀念堂主辦「不默而生：抵抗的轉喻 六四三十三週年跨境藝術展」，展示一只3D列印「恥辱柱」，用以紀念六四天安門事件，不料卻在展期最後一天上午遭男子李振豪潑黑漆。正常物品遭潑漆後，因清除即可恢復功能，難構成毀損罪，但台北地檢署檢察官認為恥辱柱展期有限，清除黑漆已影響其觀賞功能，今將李男等3人依法起訴。

檢警調查，恥辱柱自今年6月4日於中正紀念堂民主大道上展示，同月12日上午遭19歲李男潑漆，警方循線將李男在新北勢三重住處逮捕後，平時靠打零工維生的李男供稱，因不滿疫情嚴重影響生計，憤而潑漆洩憤。

後來李男又改口，表示係以1萬元酬勞，受29歲男子陳諺輝指使，並由陳男黃姓友人協助規劃犯案路線。檢警另查出，陳男平時與統促黨互動密切，案發前也與該黨某黨員頻繁聯繫，但查無事證顯示潑漆犯行與統促黨有關，因此僅起訴李、陳、黃3人。

檢察官認為，恥辱柱在該藝術展中，屬於有展出時效限制的展覽品，展期結束便會搬離原處，因此該柱遭潑漆後，將使其在有限的展覽期間內，喪失供民眾觀賞的功能，因此認定陳男3人涉嫌毀損。

男子李振豪等3人共謀於今年6月朝中正紀念堂「恥辱柱」潑黑漆遭北檢起訴。記者邱奕能／翻攝
男子李振豪等3人共謀於今年6月朝中正紀念堂「恥辱柱」潑黑漆遭北檢起訴。記者邱奕能／翻攝

潑漆 檢察官 統促黨

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