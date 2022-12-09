嘉檢耶誕氣息 展現柔性司法風貌

地檢署主辦犯罪案件業務為守護社會秩序、毋枉毋縱，總給民眾生硬的刻板印象，隨著年底耶誕節即將來臨，嘉義地檢署以耶誕樹、雪人及燈飾等裝飾，讓人感受耶誕節氣息。白天是鏟奸除惡的場域，夜間是民眾休憩、放鬆、親子同樂的空間，地檢署歡迎民眾前來打卡拍照，感受耶誕溫馨氣氛。

嘉義地檢署表示，近年來法務部除堅守檢察原則外，仍積極推動柔性司法政策，包含修復式司法、司法保護據點、犯罪預防宣導等業務，期能提供民眾更多元的法律服務。

嘉義地檢規劃友善民眾的空間設計，去年新增YouBike站點，便利民眾洽公，也常見民眾於清晨或傍晚運動或快走。近來，嘉義地檢為展現司法柔性風貌，在大廳及門前，分別擺設聖誕樹、雪人，每日夜間大樓門前廣場，以省電LED燈投射「雪花、雪人、下雪了」及「鈴鐺、麋鹿、送歡樂」等主題，充滿童趣的耶誕裝飾，讓民眾對地檢署有煥然一新的感受。