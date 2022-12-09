嘉檢耶誕氣息 展現柔性司法風貌
地檢署主辦犯罪案件業務為守護社會秩序、毋枉毋縱，總給民眾生硬的刻板印象，隨著年底耶誕節即將來臨，嘉義地檢署以耶誕樹、雪人及燈飾等裝飾，讓人感受耶誕節氣息。白天是鏟奸除惡的場域，夜間是民眾休憩、放鬆、親子同樂的空間，地檢署歡迎民眾前來打卡拍照，感受耶誕溫馨氣氛。
嘉義地檢署表示，近年來法務部除堅守檢察原則外，仍積極推動柔性司法政策，包含修復式司法、司法保護據點、犯罪預防宣導等業務，期能提供民眾更多元的法律服務。
嘉義地檢規劃友善民眾的空間設計，去年新增YouBike站點，便利民眾洽公，也常見民眾於清晨或傍晚運動或快走。近來，嘉義地檢為展現司法柔性風貌，在大廳及門前，分別擺設聖誕樹、雪人，每日夜間大樓門前廣場，以省電LED燈投射「雪花、雪人、下雪了」及「鈴鐺、麋鹿、送歡樂」等主題，充滿童趣的耶誕裝飾，讓民眾對地檢署有煥然一新的感受。
地檢署表示，今年嘉義市長選舉因故「重行選舉」而延長了選舉的戰火，鼓勵民眾來地檢署感受耶誕氣息之時，也不忘在111年12月18日行使公民權投下神聖的一票，期間若發現不法情事，請來電檢舉專線：0800-024099轉4，嘉義地檢署查賄不打烊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言