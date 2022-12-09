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桃檢抗告成功 復興區民代表當選人涉賄收押

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園地檢署選後持續偵辦賄選相關案件，日前向桃園地院聲押復興區民代表黃姓當選人被駁，抗告後持續傳喚多名證人，2日高等法院撤銷裁定發回後，桃院昨天更裁准押。

據悉，桃檢掌握黃姓區民代表行賄情資多時，選前就發動搜索，並以案件尚有證人未到案、縱放恐有串證之虞等理由向法院聲請羈押禁見，但被法院駁回。桃檢得知被駁，旋即向高等法院抗告，持續傳喚多名選民強化證據，經高院撤銷發回，桃園更裁准押，而桃檢也將提當選無效之訴。

另外，桃檢偵辦八德王姓里長當選人賄選案，認為王涉嫌重大，2日向法院聲押獲准，後續6日再傳樁腳到案，同樣聲押獲准；除了賄選，桃檢在楊梅也查獲幽靈人口投票部隊，訊後認定楊姓里長候選人與2名樁腳罪嫌重大，分別命3萬、2萬和2萬元交保。

桃園地檢署偵辦復興區民代表當選人賄選案，日前聲請羈押禁見被駁，抗告後，高院發回更裁，桃園地院最後裁准。記者陳俊智／攝影
桃園地檢署偵辦復興區民代表當選人賄選案，日前聲請羈押禁見被駁，抗告後，高院發回更裁，桃園地院最後裁准。記者陳俊智／攝影

賄選 桃園市選舉 2022大選

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