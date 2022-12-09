桃檢抗告成功 復興區民代表當選人涉賄收押

桃園地檢署選後持續偵辦賄選相關案件，日前向桃園地院聲押復興區民代表黃姓當選人被駁，抗告後持續傳喚多名證人，2日高等法院撤銷裁定發回後，桃院昨天更裁准押。

據悉，桃檢掌握黃姓區民代表行賄情資多時，選前就發動搜索，並以案件尚有證人未到案、縱放恐有串證之虞等理由向法院聲請羈押禁見，但被法院駁回。桃檢得知被駁，旋即向高等法院抗告，持續傳喚多名選民強化證據，經高院撤銷發回，桃園更裁准押，而桃檢也將提當選無效之訴。