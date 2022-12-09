兒子當兵也要翁茂鍾幫忙 最高院前庭長這原因免議、不受懲戒

佳和實業前董事長翁茂鍾（圖中人）與審檢調警不當往來，最高法院前法官兼庭長顏南全遭監察院彈劾。職務法庭今認為監院移送內容有部分確有違失，但已超過10年追懲期間，判免議；其餘部分因無具體事證，判不付懲戒。圖／聯合報系資料照片

富商翁茂鍾與審檢調警不當往來，引發批評，包括最高行政法院前院長林奇福、最高法院前法官兼庭長顏南全、台南地方法院前法官蘇義洲等人都遭監察院彈劾。職務法庭今就顏南全部分宣判，因監院移送內容部分確有違失，但已超過10年追懲期間，判免議；其餘部分因無具體事證，判不付懲戒。

翁茂鍾因假造易服勞動時數，被法院判刑1年10月確定，7日入監服刑。

監察院彈劾顏南全有4大理由，首先，顏在「百利案」上訴最高法院期間，2001年5月30日偕同石木欽，將百利案已經審查股法官審查未結而退回民事科，依保密分案程序等待分案等訊息告知翁茂鍾。

其次，怡華公司雖提起「百利案」停止1000萬美金本票的強制執行，但百利銀行隨即提存該銀行簽發的可轉讓定期存單供擔保，續行強制執行；怡華公司再依法院裁定提存反擔保金2億8千萬元，停止強制執行。衍生百利銀行經理諸慶恩被訴偽造定存單、怡華公司提起附帶民事訴訟請求諸慶恩損害賠償，及巴黎銀行向怡華公司及吳仙富訴請損害賠償等案。顏南全擔任「諸慶恩民事案」及「巴黎銀行案」上訴最高法院的陪席法官，明知案件與翁有關，卻未揭露與翁交往情事、自請迴避，還參與評議。

第三點則是顏南全在審理「諸慶恩民事案」前，向翁茂鍾請託兒子當兵的事，並提供資料供翁茂鍾傳真給軍方副司令處理，軍方副司令隔天就召見顏的兒子，交代處長安排擔任國安局司機。後來在案件審理期間，顏接受翁茂鍾飲宴，席間連副司令也在場。

依翁茂鍾筆記記載，顏南全自2001年至2008年間，與翁茂鍾不當接觸18次。其中在「諸慶恩刑事案」上訴最高法院期間，與翁飲宴2次；於「巴黎銀行案」一、二審期間，與怡華公司代理人同桌飲宴，並在最高法院辦公室接見翁，還收受翁以佳和集團或個人名義贈送的襯衫8次、受贈營養品4次。監院認為第四點嚴重損害法官職務形象、人民對司法的信賴，傷害司法公信力。

職務法庭認定顏南全與翁茂鍾不當交往、接受飲宴、收受禮物、請翁「喬」兒子兵役，行為確實有違失，但他最後的違失行為是在2010年2月13日，依從輕從舊原則，照舊的公懲法規定已逾10年懲戒期間，因此免議。

至於翁茂鍾筆記本內容，雖記載日期，但沒提到討論案情，沒有具體內容，因此不受懲戒。本案可上訴。