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男嬰遭打成熊貓眼、多處骨折 母親男友施暴判刑2年
已婚女子帶11個月大的兒子離家，與傅姓男友投宿廉價旅館，出門時，有人發現她兒子眼睛被打成「熊貓眼」，通報「113」婦幼及家暴保護專線，警方追查全案，查出她男友涉嫌打小孩，高雄地方法院依傷害罪，判傅姓男子2年徒刑。
判決指出，李姓女子去年6月間抱兒子外出，路人發現她兒子雙眼眼眶瘀血，似遭受虐，拍照後通報113。警方據報，查出李女行蹤，才獲悉她和傅男長期同住廉價旅館，找去旅館救小孩。
李女的小孩經醫院診斷，發現左手、左腳骨折，雙眼眶瘀血、右眼眶底骨骨折，右頸也有舊疤痕。警方訪查旅館投宿客，查出傅男曾半夜叫罵聲，小孩不斷哭嚎，懷疑小孩受虐，但傅與李女都否認虐嬰。
傅男稱他睡覺時，可能在無意識下，不小心打到小孩。李女則稱是丈夫的傑作，把責任推給丈夫。法官才根據相關事證，依傷害罪判處傅姓男子2年徒刑。全案可上訴。
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