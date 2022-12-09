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男嬰遭打成熊貓眼、多處骨折 母親男友施暴判刑2年

聯合報／ 記者林保光／即時報導

已婚女子帶11個月大的兒子離家，與傅姓男友投宿廉價旅館，出門時，有人發現她兒子眼睛被打成「熊貓眼」，通報「113」婦幼及家暴保護專線，警方追查全案，查出她男友涉嫌打小孩，高雄地方法院依傷害罪，判傅姓男子2年徒刑。

判決指出，李姓女子去年6月間抱兒子外出，路人發現她兒子雙眼眼眶瘀血，似遭受虐，拍照後通報113。警方據報，查出李女行蹤，才獲悉她和傅男長期同住廉價旅館，找去旅館救小孩。

李女的小孩經醫院診斷，發現左手、左腳骨折，雙眼眶瘀血、右眼眶底骨骨折，右頸也有舊疤痕。警方訪查旅館投宿客，查出傅男曾半夜叫罵聲，小孩不斷哭嚎，懷疑小孩受虐，但傅與李女都否認虐嬰。

傅男稱他睡覺時，可能在無意識下，不小心打到小孩。李女則稱是丈夫的傑作，把責任推給丈夫。法官才根據相關事證，依傷害罪判處傅姓男子2年徒刑。全案可上訴。

男嬰遭打成熊貓眼，高雄地方法院判男嬰母親的男友2年徒刑。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影
男嬰遭打成熊貓眼，高雄地方法院判男嬰母親的男友2年徒刑。圖為高雄地方法院。記者林保光／攝影

傷害罪 虐童

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