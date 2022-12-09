快訊

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大同財報不實遭求償7.5億元 法院判林郭文艷等人一毛都不用賠

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

林郭文艷。圖／聯合報系資料照片
林郭文艷。圖／聯合報系資料照片
大同集團前董事長林郭文艷、林蔚山夫婦被控安排轉投資的中華映管公司向大陸證監會簽下19項承諾，換取收購大陸閩東電機，卻未於財務報告中揭露，一審獲判無罪，案件於二審審理中；投保中心替投資人向大同公司、林蔚山、林郭文艷等15人提告求償7.5億餘元，台北地方法院判投保中心敗訴，林郭文艷等人均免賠，可上訴。

刑事部分，檢方認為林郭文艷等人隱匿對華映利空消息，讓會計師無法查核，依證交法財報不實罪嫌起訴林郭文艷夫婦、華映總經理林盛昌及兩名華映財務長簡永忠、汪志成，一審認為相關資訊不具「重大性」，也非財報上應揭露事項，林郭文艷等人基於對專業的信賴，未於財報揭露，無隱匿財報犯意，獲判無罪。

民事部分，投保中心提告對象包括大同公司、前任董事（林蔚山、林郭文艷、李龍達、張益華、蔡勝文、陳守煌、蘇鵬飛、吳啟銘、劉宗德、大同大學）、會計主管陳淑芬、安永聯合會計師事務所、會計師林素雯、王瑄瑄等人。

法院開庭時，林郭文艷律師指出，華映為在大陸上市與官方簽下19項承諾，依人員專業判斷認為沒有重要性，不必申報，財報沒有虛偽不實，且林郭文艷也沒有參與相關併購案。

台北地院認為，依據國際會計準則公報的規定，華映公司簽署的承諾屬於無需在財報中揭露的事項，投保中心主張大同、林郭文艷等人漏未在財報上揭露承諾而須負連帶賠償責任，沒有理由，判決駁回，林郭文艷等人皆免賠。

大同公司。圖／聯合報系資料照片
大同公司。圖／聯合報系資料照片

大同 林郭文艷 投保中心

相關新聞

女子不滿遭騷擾申請家暴令…前男友暴怒槍傷情侶檔 遭判16年

林姓男子不滿高姓前女友另結新歡王男，多次前往騷擾，前女友不堪其擾，向法院申請家暴令，林男今年5月收到法院家事法庭的調查通...

太香？新竹女自助洗衣 竟接連遭2陌生男偷走她內衣

也太衰！新竹市温姓女子今年到某自助洗衣店洗衣，但取衣服時發現內衣、內褲等衣物不翼而飛，氣得報警處理，警方調閱監視器發現，...

鮑魚聞人鍾文智被控炒TDR 聲請專家證人出庭鑑定

連一鮑魚前董事長鍾文智被控炒作多檔存託憑證（TDR）遭判刑18年，前立委黃國昌最近上「館長」陳之漢的直播節目時，直指鍾文...

獵殺黑熊存冰箱 原民交保

屏東霧台鄉大武部落顏姓獵人，涉嫌獵殺保育類動物販售牟利，屏東檢警根據情資前往顏住處搜索，在冰箱內起獲台灣母黑熊、野山羊屍...

平地原住民議員選舉差4票落選 吳國譽將提司法訴訟

九合一大選落幕，新北市平地原住民議員選舉8人搶3席，國民黨籍候選人吳國譽僅4票落選，吳國譽昨開記者會，因不少支持者曾反映...

影像性暴力轉傳「加倍傷害」 立委籲修法設專責單位移除

影像性暴力事件頻傳，兒少性影像通報量從2019年到2021年增加876件。專家表示，影像性暴力每被觀看或轉傳，都是傷害，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。