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桃園地檢署選後持續查賄 聲押3人獲准

中央社／ 桃園9日電

桃園地方檢察署持續查賄，近日偵辦八德區里長當選人、復興區區民代表當選人及楊梅區里長參選人案，陸續以涉嫌投票行賄等向桃園地院聲押1名區代當選人及2名樁腳獲准。

桃園地檢署今天發布新聞稿表示，檢察官張家維偵辦八德區王姓里長當選人涉嫌現金買票案，繼2日向桃園地方法院聲押王姓里長當選人獲准後，6日再拘提樁腳，訊後認為樁腳涉嫌違反公職人員選舉罷免法的投票行賄罪，犯罪嫌疑重大，向桃院聲押獲准。

復興區黃姓區民代表當選人遭控以現金行賄，檢察官徐明光於11月23日向桃院聲請羈押黃姓當選人及1名樁腳遭駁回，立即向高等法院抗告並持續傳喚多名選民作證，經高等法院撤銷原裁定發回，昨天經桃院更裁准押被告黃姓當選人及1名樁腳且禁見。

此外，檢察官董諭指揮桃園市調查處及桃園市警局楊梅分局，偵辦楊梅區楊姓里長候選人等涉嫌幽靈人口虛設戶籍案，經持搜索票搜索4處，通知被告8人到案，訊後認為被告楊等3人涉犯刑法妨害投票正確罪嫌，犯罪嫌疑重大，以新台幣2萬元至3萬元不等交保。

桃檢表示，選後並非查賄終點，接獲賄選情資仍將持續執行查賄專案，民眾如有見聞賄選等不法，可撥打桃檢行動檢舉專線0937-728-793，或免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4）檢舉賄選，因此查獲賄選，最少可領取50萬元檢舉獎金。

桃園 樁腳 賄選

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