新竹外海陸船走私65噸牛肚 基檢聲押5人法院駁回提抗告

大陸一艘沒有船名的漁船今年9月在新竹外海，被海巡單位查獲走私65公噸大陸冷凍牛肚，涉案楊姓船長等5名大陸籍男子被收容在萬里，基隆地檢署在留置期滿前向基隆地院聲請羈押5人，但地院以無管轄權駁回，基檢昨天向高院提抗告。

這起走私案發生在今年9月，大陸籍一艘漁船在新竹外海形跡可疑，海巡署北部分署淡水海巡隊在船艙內查扣65公噸大陸冷凍牛肚，押回大陸籍楊姓船長等5人調查，楊男向檢方供稱是誤闖台灣海域，但無法交代來源，檢方追查幕後有無私梟操控。

海巡單位將楊男等5人收容在新北市萬里，因是在新竹外海查獲，但人收容在萬里，高檢署裁示就近由基檢偵辦，基隆地檢署前天在留置3個月期滿前向基隆地院聲請羈押5人，以利後續做為，但法院昨天卻駁回，理由是無管轄權。

基檢昨天下午已火速向高院提出抗告，希望羈押以利後續偵辦，避免直接驅逐出坑。

依刑事訴訟法第五條第一項，案件由犯罪地或被告之住所、居所或所在地之法院管轄。