遠傳電信涉子公司「過水交易」虧損2000萬 兩副總交保

遠傳電信執行副總曾詩淵、副總李鑑政涉嫌透過子公司新世紀資通進行過水交易，北檢複訊後各以20、15萬元交保。圖／翻攝遠傳電信官網

遠傳電信企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵、產品服務管理處副總李鑑政等人，涉嫌於2019年間，以「假交易、真貸款」的「過水交易」，透過遠傳業務專員邱巨璋，將遠傳百分之百持股的子公司新世紀資通資金放貸給多家廠商，事後廠商無法還款造成公司呆帳，導致新世紀近2000萬元損失。台北地檢署昨指揮調查局搜索、約談共13人，訊後曾、李兩人各以20、15萬元交保，其餘人等則以3到15萬元不等交保。

據了解，全案起於台中市調查處日前與台中地檢署偵辦與新世紀資通有業務往來的廠商時，經清查該廠商承作工程，發現當中疑有僅空有合約，卻無實際工程施作的情形，且這些可疑工程合約直達上述遠傳兩高層，台中市調處於是分案報請台北地檢署指揮偵辦。

所謂的「過水交易」是指，實際上沒有從事買賣、承攬等交易行為，但卻以此名目借款給他人，並從中收取佣金、借款利息等，動機多為增加公司業績、美化公司財務報表，或符合申請上市、上櫃等特殊財務需求，甚至有人藉此掏空公司資產。

檢調懷疑，曾男因身兼新世紀資通董事，因此同意新世紀與涉案廠商間進行過水交易，以不實的工程契約假交易、真放貸，非法將公司資金貸款給多家涉案廠商，藉此拉高業績或使公司賺取利息，卻使公司承擔可能的呆帳風險。至於當中有無收取回扣或中飽私囊，尚待檢調深入釐清。