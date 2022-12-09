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桃園假綁架真詐財 車手多處設斷點仍遭識破送辦

中央社／ 桃園9日電

桃園警分局9日表示，6日發生一起假綁架真詐財案，取款車手狡猾設多處斷點仍遭警方識破，專案人員鎖定其行蹤，8日在板橋火車站上前盤查確認車手身分，全案依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。（桃園市警局桃園分局提供） 中央社
桃園警分局9日表示，6日發生一起假綁架真詐財案，取款車手狡猾設多處斷點仍遭警方識破，專案人員鎖定其行蹤，8日在板橋火車站上前盤查確認車手身分，全案依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。（桃園市警局桃園分局提供） 中央社
桃園警分局今天表示，6日發生一起假綁架真詐財案，取款車手狡猾設多處斷點，仍遭警方識破並於8日在板橋火車站盤查確認車手身分通知到案，全案依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦。

桃園市警察局桃園分局青溪派出所所長吳政哲上午接受媒體聯訪表示，被害女子6日接獲詐騙集團電話，謊稱其子為人擔保，因債務人的債務轉嫁，已將被害女子的兒子押走，並要求交付新台幣30萬元的贖金，被害人驚恐之下立即準備款項依指示見面交款，待返家後打電話給兒子，才驚覺受騙上當報警處理。

吳政哲指出，青溪派出所獲報後立即依規定受理報案並進行查緝，專案人員發現出面取款的31歲邱姓男子相當狡猾，取款後利用搭乘計程車、火車、捷運等大眾交通工具，在新北市板橋、泰山、新莊等地區移動交款並製造斷點，規避警方查緝。

吳政哲說，專案人員鎖定行蹤，趁邱男昨天下午4時許，再次現身板橋火車站時上前盤查確認身分後通知邱男到案，全案依詐欺罪嫌函送地檢署偵辦，並持續溯源追查上游組織，呼籲民眾接獲不明電話應保持冷靜細心求證，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，呼籲民眾千萬不要受騙。

桃園 詐騙集團 車手

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