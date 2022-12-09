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6旬男懷疑前女友和別人同居 狂揮43刀砍死他判無期徒刑定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

高雄市男子陳燈輝懷疑馬姓前女友和林姓男子交往，持水果刀砍殺林43刀致死，馬女臉、背部也受傷，檢方依殺人罪嫌起訴陳，並求處死刑，最高法院維持二審判決，判陳無期徒刑定讞。

陳（66歲）和馬女原先是情侶，兩人2020年10月分手後仍會出遊，馬女也曾以購屋缺錢等理由，請求陳金援；陳誤以為馬女和林交往，曾跟蹤騷擾，並把兩人照片貼在馬女車上，加註「這個男人睡了別人的女人馬小姐」等語，馬女事後聲請保護令獲准。

陳去年7月3日下午6時許，騎機車經過馬女住處，發現林的機車也在，直覺兩人同居，怒火中燒，持扳手打破一樓大門，手持水果刀上樓，揮砍馬女臉部、背部成傷。

林見狀上前壓制，陳趁機拿刀刺殺林頭、手臂、頸部、胸部、背部等共43刀，林因左臂動脈遭刺斷，大量出血死亡，馬女趁陳、林纏鬥時躲到房間內報警。

法醫解剖發現林身上有13處穿刺傷、30處切割傷，檢方認為陳手段凶殘，依殺人罪將他起訴，並建請法院判處死刑，一審審理時陳否認犯行，但他二審改口承認有殺害林、傷害馬女的犯意。

法院認為陳已逾65歲，即便入監獲假釋機會，也是垂暮之年，再犯風險率不高，一、二審依傷害罪判刑1年，殺人部份判處無期徒刑，褫奪公權終身；案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，駁回上訴定讞。

示意圖／Ingimage
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殺人

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