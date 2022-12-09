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他偷外送便當辯說是廢棄物又阻礙交通 遭地院判拘

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄王姓男子為空調維修工，去年看到外送員將董姓男子訂購的4個便當放在住處外，王男竟趁對方還未領取將便當偷走；事後董男報警，警循線找到王，他竟辯稱，便當是廢棄物，有異味又阻礙交通才會拿去餵狗，並非偷竊；對此，法院並不採信說詞，審理後依竊盜罪，處拘役50天。

判決指出，11月4日董男花費570元，透過知名外送平台訂購1個油雞腿飯、3個鴨腿飯，外送員在下午2時56分許送達，並將4個便當放在董住處騎樓傘架櫃；王男路過該處，竟徒手將便當偷走，隨後騎車離開。

事後董男發現便當遭竊報警，警方循線找到王男；王卻否認竊盜，還辯說當時沒人，便當用塑膠袋包起來，認為是廢棄物，且屬道路交通管理處罰條例第82條第2項所規定妨礙交通之物，也有異味，就拿去餵狗。

勘驗監視器畫面，放便當的位置，並無其他垃圾或廢棄物，與隨意棄置的廢棄物有別，更沒妨礙交通；此外，外送員送達後，不到20分鐘就被王男拿走；因此，法官不採信王說有異味、是廢棄物的辯詞。

另王男有侵占、竊盜等財產犯罪前科，犯後不知自省，且否認犯行，難認有悛悔之意；地院審理後，將他依竊盜罪，處拘役50天，得易科罰金，並追徵未扣案的4個便當，全案仍可上訴。

橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影
橋頭地方法院外觀。記者陳弘逸／攝影

便當 外送員 竊盜

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