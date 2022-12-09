涉違反證交法 遠傳2副總各20萬元、15萬元交保
遠傳電信曾姓副總等人涉嫌以假交易、真放貸方式將新世紀資通資金貸給數家廠商，涉嫌違反證交法。北檢昨天約談曾男及李姓副總等13人，訊後諭令曾、李各20萬元、15萬元交保。
檢調獲報，身兼遠傳電信副總經理的新世紀資通曾姓董事等人，涉嫌於民國108年間以假交易、真放貸的「過水交易」模式，非法將公司資金貸給數家廠商，造成新世界資通損失數千萬元。
台北地檢署昨天指揮調查局台中市調查處、台北市調查處、新北市調查處、北部地區機動工作站等單位執行搜索24處，並約談曾男、李男等13人。
檢察官漏夜複訊後，今天凌晨依違反證券交易法非常規交易、刑法偽造文書罪等罪，諭令曾男新台幣20萬元交保、李男15萬元交保，其餘被告各以3萬元至15萬元不等金額交保或請回。
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