教育部約聘人員涉侵占健保費逾10萬 北檢聲押

教育部秘書處馮姓約聘人員涉嫌侵占員工繳交健保費用，金額超過10萬元。台北地檢署昨天指揮廉政署約談馮女說明。檢察官漏夜複訊後，今天凌晨依貪污罪將她聲押禁見。

檢廉調查，馮女原為教育部秘書處約聘的行政助理，負責辦理教育部技工、工友、駕駛、約聘僱人員及臨時人員勞保及健保加、退保申報、保費扣繳、退休給付及其他各項給付申請及核算等業務。另負責部、次長特別費核銷事項。

檢廉獲報，馮女涉嫌於去年1月至今年2月間，侵占健保費超過新台幣10萬元，涉嫌貪污治罪條例侵占職務上持有非公有財物罪嫌。

台北地檢署昨天指揮法務部廉政署執行搜索馮女辦公室及住處共2處，並約談馮女到案，晚間移送北檢複訊。

檢察官漏夜複訊後，認為馮女涉犯貪污治罪條例，犯罪嫌疑重大，所犯最輕本刑5年以上之罪，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。